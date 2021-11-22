صادرات مواد البناء تسجل قفزة في 2021.. والأسمنت يتصدر القائمة «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «صادرات مواد البناء تسجل قفزة في 2021»، حيث شهدت صادرات مصر من الأسمنت ارتفاعا كبيرا ليسجل 347 مليون دولارا، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الجاري، مقابل 115 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصبح الأسمنت أبرز قطاعات مواد البناء المحققة لقفزة كبيرة خلال 2021.

صادرات مواد البناء شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال أول 9 أشهر من العام الجاري

صادرات مواد البناء شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، وذلك مع تنامي الطلب العالمي على المنتجات ومن المتوقع استمرار تسجيل آداء جيد للصادرات حتى نهاية العام الجاري مع طلب مرتفع على المنتجات العالمية.

ساحل العاج هي الأكثر استيرادا من مصر بما قيمته 54.9 مليون دولار

وجاء في التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء أن ساحل العاج هي الأكثر استيرادا من مصر بما قيمته 54.9 مليون دولار مقابل 47 ألف دولار من العام الماضي، وجاءت ليبيا في المركز الثاني من حيث الاستيراد من مصر بما قيمته 54.1 مليون دولار أول 9 أشهر من العام الجاري، وتأتي غانا في المرتبة الثالثة من حيث استيراد الأسمنت المصري بما قيمته 51.3 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب بنسبة 193% لتسجل 1.311 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 مقابل 447 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير الرقابة على الصادرات.