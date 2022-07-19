روسيا: شروطنا ستكون أكثر صرامة حال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا

أعلنت روسيا، قبل قليل، أنّه حال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا، فستكون شروطنا ستكون أكثر صرامة، وفقا لنبأ عاجل بثّته قناة «العربية» قبل قليل.

شروط جديدة

وقال الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم، إنّ بلاده ستنتصر في الحرب على أوكرانيا، وستحدد شروط اتفاق سلام مستقبلي مع كييف، وستحقق روسيا جميع أهدافها، وسيكون هناك سلام بشروطنا».

وأصبح الرئيس السابق، الذي اعتبره الغرب يومًا شريكًا محتملًا، ينتقد الغرب باستمرار منذ بدأت روسيا عمليات عسكرية في أوكرانيا المجاورة في 24 من فبراير الماضي.

روسيا ترفض العزلة الدولية

ورفضت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، مزاعم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن العزلة الدولية لروسيا اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا ودبلوماسيًا، مؤكدة أنّ الغرب يتحدث بشكل متزايد عن عدم وجود بديل للحوار مع موسكو من أجل حل المشكلات العالمية.