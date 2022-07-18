عاجل.. وسائل إعلام روسية تعلن سيطرة موسكو على سيفيرسك بإقليم دونباس

أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين، سيطرة موسكو على مدينة سيفيرسك في إقليم دونباس الأوكراني، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

قتلى في ضربات صاروخية روسية

وقال رجال الإنقاذ إن عدد القتلى في الضربات الصاروخية الروسية على فينيتسا بوسط أوكرانيا ارتفع إلى 23 شخصًا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال.

وشوهدت بقايا متفحمة لسيارات مقلوبة محاطة بالحطام المحترق في الصور التي وزعها المسؤولون بجوار محل تجاري التهمه حريق مع تصاعد الدخان البني في مكان قريب في هجوم منتصف النهار.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه فُزع من الهجوم وأدان الضربات ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية، بينما وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها «فظيعة»، ودعا كلاهما إلى المساءلة.