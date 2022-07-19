«روتاري» يوقّع بروتوكولا لمنح قروض دوارة للمشروعات للأسر الأكثر احتياجا

قال الدكتور عماد عبدالوهاب، محافظ المنطقة الروتارية 2451 مصر، إنّه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين لجنة RCC في المنطقة، برئاسة هبة قابل، وبين جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية، برئاسة محمد هانو، بحضور ماجدة الألفي، رئيس لجنة الصورة العامة بالمنطقة الروتارية 2451، وذلك إيمانا من المنطقة، بأهمية المساهمة في توفير حياة كريمة لأهالي المناطق الأكثر احتياجا، بمنح القروض الدوارة لتمويل المشروعات المختلفة.

قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضح عبدالوهاب، في بيان صادر عنه، أنّ البروتوكول المقرر توقيعه الثلاثاء المقبل، يتيح للأندية الروتارية في المنطقة، توفير القروض اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات المرأة المعيلة، وذلك من خلال الجمعيات التي تتعاون معها الأندية.

حياة كريمة لأهالي المناطق الأكثر احتياجا

وتابع محافظ المنطقة الروتارية 2451 مصر، أنّه سيتم شرح التسهيلات الممنوحة من الأندية إلى الأسر، لبدء مشروعاتهم وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك عقب الانتهاء من توقيع بروتوكول التعاون.