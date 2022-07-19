آخر كلمات الطبيب المتوفى مع أسرته في حادث المنيا.. «تنبأ بموته»

حادث مفجع راح ضحيته 23 شخصًا وإصابة 30 آخرين، إثر تصادم أتوبيس نقل جماعي بمقطورة متوقفة على جانب الطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 39 أمام مركز ملوي جنوب المنيا، من بينهم أسرة كاملة، فارقت الحياة في لمح البصر.

زوجان وطفلهما الوحيد ضمن ضحايا حادث المنيا

ومن بين ضحايا حادث أتوبيس المنيا، عروسان حديثي الزواج فارقا الحياة مع طفلهم الوحيد، إذ تزوج طبيب المخ والأعصاب مصطفى غزالي، من الصيدلانية فاطمة الزهراء، منذ عام، وأنجبا طفلا يدعى «مالك»، ليفارقوا جمعيًا الحياة اليوم في حادث أوتوبيس المنيا، ويحرقون قلوب عائلتهم.

ونشر الطبيب المتوفى في حادث أتوبيس المنيا، حالة عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، كأنه تنبأ بوفاته أو كان ينتظر نهايته المفاجأة قائلا: «كل نهاية هي إذان ببدء فصل جديد في القصة، فأسأل الله دوما العفو عما سلف والرضا والخير فيما هو آت».

حزن كبير تعيشه عائلة الزوجين

«مالحقوش يفرحوا.. لسه شباب متجوزين من سنة»، بنبرة حزينة عبر «محمد» زوج شقيقة الطبيب المتوفى، عن الأسى الذي تشعر به العائلة بعد وفاة الطبيبن ونجلهم الوحيد: «لسه عرسان جداد».

ومنذ دقائق، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خروج 16 مصابا من مستشفى ملوي العام، بعد حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، إثر إصابتهم في حادث أوتوبيس المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة تصادم أتوبيس نقل جماعي بمقطورة متوقفة على جانب الطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 39 أمام مركز ملوي جنوب المنيا.

كانت وزارة الصحة والسكان، دفعت بـ28 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، حسبما أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وتم نقل المصابين على الفور لمستشفى ملوي العام، لتلقيهم الرعاية والخدمات الصحية اللازمة.