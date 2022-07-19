زوجان وطفلهما الوحيد ضمن ضحايا حادث المنيا.. «لسه متجوزين من سنة»

حادث مأسوي شهدته محافظة المنيا اليوم، نتيجة تصادم أتوبيس نقل جماعي بمقطورة كانت متوقفة على جانب الطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 39 أمام مركز ملوي، لتغيير إطارها، ليسفر عن الحادث وفاة 23 شخصا وإصابة 30 آخرين.

من بين ضحايا حادث أوتوبيس المنيا «الحصان الذهبي» أسرة كاملة، زوج وزوجته وطفلهما الوحيد، فارقوا الحياة نتيجة تصادم الأتوبيس بالمقطورة.

الزوج يدعى مصطفى غزالي، ويعمل طبيب مخ وأعصاب، وزوجته الصيدلانية فاطمة الزهراء، وطفلهم الوحيد «مالك»، لتكسر الأسرة قلوب عائلتها.

وفاة أسرة بالكامل في حادث أوتوبيس المنيا

الحزن يضرب أهالي أسيوط لوفاة الأسرة المكونة من 3 أفراد، خاصة أنهم «عرسان جدد»، بحسب ما ذكره محمد عصام، زوج شقيقة الطبيب المتوفي: «لسه شباب ومتجوزين من سنة.. مالحقوش يفرحوا».

وكان الزوجان في عمر الثلاثينات، مسافرين من أسيوط إلى القاهرة على متن أوتوبيس المنيا الحصان الذهبي، في سفرية عمل، لكنهما فارقا الحياة في لمح البصر، وخيم الحزن على أسيوط بالكامل عليهم، على أن تقام جنازتهم اليوم في جامع الهلالي بعد صلاة العصر.

وتنشر «الوطن» أسماء الضحايا والمصابين في حادث أتوبيس المنيا حتى الآن وجار حصر باقي المصابين والضحايا.

أسماء ضحايا حادث المنيا

وأسفر عن مصرع كل من: محمود حمدي محمود 27 سنة طبيب بيطري من محافظة أسيوط، وعمر أحمد محمود شلبي 37 سنة من محافظة سوهاج، وأحمد بهاء عبد العزيز 35 سنة موظف من محافظة أسيوط، وليلى محمد مرعي من محافظة القاهرة 65 سنة و18 جثة آخرين مجهولة الاسم والهوية حتى كتابة هذه السطور.وجارى التعرف على مقر إقامتهم بمحافظات اسيوط وسوهاج.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد فرج فهمي 24 سنة، من سوهاج، منى عبده على 55 سنة، من أسيوط، وعمر مصطفى محمود 20 سنة، طالب، من أسيوط، أحمد مختار محمد مندوب مبيعات 35 سنة، من أسيوط، وسارة نصحى عبدالعليم 33 سنة وعامر يوسف سعد 65 سنة، من أسيوط، وريمون ميلاد جاد 31 سنة، من أسيوط، وأمير عامر يوسف 35 سنة، من أسيوط، ومروة مصطفى أحمد 22 سنة، من أسيوط، وعبدالله أحمد جودة 11 سنة، طالب، وقطب حسين مصطفى 50 سنة مقاول، من الجيزة، كريستين فهمي حبيب 25 سنة، من أسيوط، محمد جمال توفيق 26 سنة، ومينا أيمن صبحى 23 سنة طالب، ومحمد على إسماعيل 27 سنة، من سوهاج، وجمال عبدالنبي عجمي 55 سنة، وأمين محمد ماهر 19 سنة طالب وأحمد بلال شحاتة 15 سنة طالب وكيرلس وجيه صبحي طبيب 29 سنة، وجون إسحاق سليمان 32 سنة ورحاب زايد طلبة 42 سنة، ويوسف محمد عبدالخالق 21 سنة، وعمر محمود عبداللطيف 21 سنة، ومحمد هشام محمد 19 سنة، وعاصم أسامة محمد 20 سنة ومحمد أحمد دياب 20 سنة، وحازم عبدالرحيم عبدالتواب 29 سنة، وحربي سعد تاودروس 71 سنة وعبدالله صلاح توني 21 سنة، ومصطفى أحمد عبدالعال 64 سنة ويوسف قطب حسين 18 سنة، وعماد ثروت فتحي 47 سنة، وإصابة طفلة مجهولة الاسم والهوية.