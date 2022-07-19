النيابة تستمع لأقوال مصابي حادث المنيا.. وتصرّح بدفن الضحايا

استمعت النيابة العامة إلى أقوال المصابين في حادث المنيا، بعد تصادم أوتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل ثقيل «مقطورة» على الطريق الصحراوي الشرقي في مركز ملوي، ما أسفر عن إصابة 30 ومقتل 23 آخرين.

23 قتيلًا و30 مصابًا

وحسب آخر إحصاء صادر من بيان محافظة المنيا رسميًا قبل قليل، فإنّ أعداد الوفيات في حادث المنيا على الطريق الصحراوي الشرقي وتحديدًا في الكيلو 93 بمركز ملوي، وصل إلى 23 قتيلًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 30.

أقوال المصابين في حادث المنيا

وفور وقوع الحادث، انتقلت قوة من النيابة العامة والمباحث إلى مكان الحادث على الطريق الصحراوي الشرقي، للكشف عن ملابسات الواقعة، حيث استمعت إلى أقوال المصابين للكشف عن كواليس اللحظات الأخيرة قبل وقوع الحادث.

وأكد المصابون أنّهم كانوا داخل أوتوبيس النقل الجماعي، واصطدم الأوتوبيس فجر اليوم الثلاثاء بشكل مفاجئ في سيارة «مقطورة» من الخلف، كانت واقفة على جانب الطريق الصحراوي الشرقي.

دفن جثامين ضحايا حادث المنيا

وعقب الحادث مباشرة، نقل المصابون إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج وعمل الإسعافات اللازمة بشكل سريع، كما نقلت جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى للكشف الظاهري عليهم، وصرحت النيابة بدفن جثامين الضحايا.