ارتفاع عدد الوفيات إلى 23 شخصا.. ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس المنيا

ارتفع عدد المتوفين في حادث اصطدام أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل بمقطورة كانت متوقفة لتغير الإطار على جانب الطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 39 أمام مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا إلى 23 متوفى، و33 مصابًا.

وتنشر «الوطن» أسماء الضحايا والمصابين في حادث أتوبيس المنيا حتى الآن وجار حصر باقي المصابين والضحايا.

أسماء المتوفين في حادث أتوبيس المنيا

والحادث أسفر عن مصرع كل من: محمود حمدي محمود 27 سنة طبيب بيطري من محافظة أسيوط، وعمر أحمد محمود شلبي 37 سنة من محافظة سوهاج، وأحمد بهاء عبد العزيز 35 سنة موظف من محافظة أسيوط، وليلى محمد مرعي من محافظة القاهرة 65 سنة و18 جثة آخرين مجهولة الاسم والهوية حتى كتابة هذه السطور.وجارى التعرف على مقر إقامتهم بمحافظات اسيوط وسوهاج.

أسماء المصابين في حادث أتوبيس المنيا

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد فرج فهمي 24 سنة، من سوهاج، منى عبده على 55 سنة، من أسيوط، وعمر مصطفى محمود 20 سنة، طالب، من أسيوط، أحمد مختار محمد مندوب مبيعات 35 سنة، من أسيوط، وسارة نصحى عبدالعليم 33 سنة وعامر يوسف سعد 65 سنة، من أسيوط، وريمون ميلاد جاد 31 سنة، من أسيوط، وأمير عامر يوسف 35 سنة، من أسيوط، ومروة مصطفى أحمد 22 سنة، من أسيوط، وعبدالله أحمد جودة 11 سنة، طالب، وقطب حسين مصطفى 50 سنة مقاول، من الجيزة، كريستين فهمي حبيب 25 سنة، من أسيوط، محمد جمال توفيق 26 سنة، ومينا أيمن صبحى 23 سنة طالب، ومحمد على إسماعيل 27 سنة، من سوهاج، وجمال عبدالنبي عجمي 55 سنة، وأمين محمد ماهر 19 سنة طالب وأحمد بلال شحاتة 15 سنة طالب وكيرلس وجيه صبحي طبيب 29 سنة، وجون إسحاق سليمان 32 سنة ورحاب زايد طلبة 42 سنة، ويوسف محمد عبدالخالق 21 سنة، وعمر محمود عبداللطيف 21 سنة، ومحمد هشام محمد 19 سنة، وعاصم أسامة محمد 20 سنة ومحمد أحمد دياب 20 سنة، وحازم عبدالرحيم عبدالتواب 29 سنة، وحربي سعد تاودروس 71 سنة وعبدالله صلاح توني 21 سنة، ومصطفى أحمد عبدالعال 64 سنة ويوسف قطب حسين 18 سنة، وعماد ثروت فتحي 47 سنة، وإصابة طفلة مجهولة الاسم والهوية.

وجرى تم الدفع بعشر سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين، وكذلك الضحايا حيث يتم التعرف عليهم، لأن معظمهم أشلاء ولم يتم التعرف على معظمهم.