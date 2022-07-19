استجابة لشكاوى سكان العجمي.. محافظ الإسكندرية يتفقد قرية النخيل

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية داخل قرية النخيل بنطاق حي العجمي، اليوم الثلاثاء، وذلك للاطمئنان على نظافة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات، وذلك في استجابة سريعة لشكاوى الأهالي، بعد توجيهات المحافظ لجميع الأجهزة التنفيذية المختصة بالتدخل الفوري لرفع تراكمات القمامة.

جاءت الجولة بحضور السيد موسى، رئيس حي العجمي، واللواء أحمد حبيب، المشرف العام على الإدارة العامة للمتابعة، واللواء عمرو عبدالمنعم، المشرف العام على وحدة التدخل السريع، وأحمد عبدالمجيد، مدير عام الادارة العامة للمتابعة، والمهندس إسلام عودة، مدير المكتب الفني الهندسي، وجميع الجهات المعنية.

التوجهات السريعة للمحافظ بعد تلقيه شكاوي اهالي قرية النخيل

أكد «الشريف»، خلال جولته التفقدية، أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم لتحسين مستوى النظافة والخدمات والمرافق بقرية النخيل، وأشار إلى أن المحافظة تلقت العديد من الشكاوى من الأهالي، وعلى الفور تم توجيه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية للتعامل الفوري مع تلك الشكاوى، حيث تم تكثيف الحملات المركزية ورفع أكثر من 2600 طن قمامة خلال أسبوعين.

تكليف من المحافظ بحملات مكثفة في قرية النخيل

وكلف المحافظ رئيس حي العجمي بتكثيف الحملات اليومية بقرية النخيل بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، مؤكدا علي الاستمرار في أعمال تحسين الخدمات في القرية، من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية من شركة نهضة مصر والرصد البيئي والمتابعة الميدانية.

استمرار غلق شاطئ النخيل

وأكد المحافظ على استمرار غلق شاطىء النخيل مشيرا إلى أن الشاطىء ذات خطورة عالية، و حذر المواطنين بعدم النزول الي الشاطيء نهائيا حفاظا على أرواحهم وسلامتهم.