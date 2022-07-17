أخبار الإسكندرية اليوم.. هدوء على الشواطئ واستعدادات لمعرض الكتاب

شهدت الإسكندرية، خلال 24 ساعة الأخيرة، العديد من الأحداث، أهمها استمرار الحملات التموينية، وتحرير 28 محضرا لمواجهة أسعار السجائر الزائدة، ومشهد إنساني جميل تمثل في إنقاذ قطة صغيرة علقت أسفل كوبري ستانلي منذ 250 يوما، إضافة إلى استمرار رفع الرايات الخضراء على الشواطئ بعد أيام من اضطراب الأمواج، فضلا عن الاستعداد لمعرض الكتاب قبل يوم من انطلاقه.

حملات تموينية لمكافحة زيادة أسعار السجائر

شهدت الإسكندرية اليوم استمرار حملات مديرية التموين على منافذ محال ومنافذ بيع السجائر بالإسكندرية، لمكافحة استغلال التجار برفع أسعار السجائر عن الاسعار المحددة لها، ما أسفر عن تحرير 28 محضرا خلال حملات اليوم.

إنقاذ قطة عالقة تحت كوبري ستانلي

أنقذ مسؤولو الإنقاذ بشاطئ ستانلي قطة عالقة تحت الكوبري في مكان من الصعب الوصول إليه.

يذكر أن القطة كانت عالقة منذ 250 يومًا، أي منذ شهر نوفمبر الماضي، وأجرى فريق الإنقاذ العديد من المحاولات لإنقاذها من قبل لكنها كانت تختبئ في مكان صعب الوصول إليه، ولكنهم نجحوا اليوم في ذلك.

رفع الرايات الخضراء على الشواطئ

رُفعت اليوم الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية، بعد فترة من حالة عدم الاستقرار، وكانت الأجواء على الشاطئ صيفية هادئة مع هدوء الأمواج والبحر، وسجلت الشواطئ اليوم نسب إقبال منخفضة عن الأيام الماضية.

معرض الكتاب السنوي بمكتبة الإسكندرية

على قدم وساق، تُجرى استعدادات للمعرض السنوي للكتاب، والذي يقام غدًا الاثنين بمكتبة الإسكندرية، وذلك حتى يوم 28 يوليو الجاري.

ويأتي المعرض هذا العام تحت شعار «الوعي وبناء الإنسان»، ويضم 75 حدثا ثقافيًا، ويشارك فيه أكثر من 300 متحدث ومحاضر.