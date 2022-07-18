محافظ الإسكندرية يحذر المصيفين من نزول البحر خلال الـ48 ساعة المقبلة: «الموج عالي»

حذر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المصيفين من نزول البحر باكرًا قبل الفجر أو بعد الغروب، حتى لا يتعرض أحد للغرق، إذ ذكر أن المحافظة تلقت تحذيرا من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود رياح قوية وارتفاع الأمواج عن المعتاد غدًا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، لذا يهيب بالمواطنين عدم نزول البحر، مشيرًا إلى أن بعض الشواطئ أمواجها بسيطة، ويمكن الذهاب إليها، وعلى الجميع الالتزام بالتعليمات في كل شاطئ على حدة.

20 غريقا خلال العام الجاري

وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد»، أن محافظة الإسكندرية اتخذت استعداداتها كاملة على جميع الشواطئ البالغ عددها 61؛ من بينها شاطئان الدخول فيهما بشكل مجاني، موضحًا أن كل الشواطئ عليها منقذون وغواصون، ومنذ بدء الموسم يوجد 20 غريقا بينهم شخص واحد في داخل المحافظة، و19 بـ غرب الإسكندرية.

رفع درجة الاستعداد بشواطئ الإسكندرية

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أنه من بين الـ 19 شخصا الذين توفوا غرب الإسكندرية، 18 حالة نزول ليلا في غياب المنقذين والغواصين والأجهزة والمعدات، ما أدى إلى حالات الغرق، مكلفًا برفع درجة الاستعداد والطوارئ في شواطئ الإسكندرية في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين 1.5 و2.5، وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء؛ للحفاظ على أرواح المصطافين.