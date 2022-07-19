مكتبة الإسكندرية تستضيف نجوم «جزيرة غمام» على هامش معرض الكتاب اليوم

تستضيف مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، نجوم مسلسل جزيرة غمام أحد أبرز الأعمال الدرامية في رمضان المنصرم، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية التي تقام على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب 2022، الذي يضم أحداثا ثقافيا على مدار 11 يوم هي مدة المعرض الذي انطلق أمس و يستمر حتى 28 يوليو 2022.

مكان ندوة جزيرة غمام في مكتبة الإسكندرية

وحرص مسؤولو معرض مكتبة الإسكندرية، على استضافة نجوم مسلسل جزيرة غمام، وهم أحمد أمين، وعبد العزيز مخيون، ومؤلف العمل الكاتب عبدالرحيم كمال، الذي يديره الدكتور منير عتيبة بالمسرح الصغير بقاعة المؤتمرات، وذلك كون المسلسل يتماشى مع عنوان معرض هذا العام الذي يأتي تحت شعار: «الوعي وبناء الإنسان»، وبدوره يركَّز البرنامج والمحتوى الثقافي على وعي وبناء الإنسان ويضم المعرض هذا العام 75 حدثًا ثقافيًا، يشارك فيه أكثر من 300 متحدث ومحاضر.

فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب 2022

وترصد «الوطن» جدول ثاني أيام معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب 2022 الذي يقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب، ويحوي عدد من الفعاليات الثقافية الهامة بدءا من فعاليات الأطفال وورش العمل واللقاءات الفنية بحضور نجوم الفن.

أول أيام معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب 2022

يوجد عدد من الفعاليات خلال أول أيام الفعاليات الثقافية لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب 2022، اليوم الثلاثاء، إلا أن هناك 3 احداث هامة للغاية، أولها لقاء بيت العائلة المصرية من 5 إلى 7 مساء، فيما يليه حدثين من 7 إلى 9 مساء أولهما برنامج التبادل الثقافي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وثانيهما لقاء مع صناع عمل جزيرة غمام.