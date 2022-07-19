إحدى العارضات بـ«ديارنا»: إصابتي بمرض نادر في وجهي دفعني لصناعة منتجات تجميل

وسط العديد من منتجات التجميل الخاصة بالشعر والبشر، تجلس هبة راشد، التي تخصصت في صناعة منتجات للبشرة من الزيوت الطبيعية العطرية، لتروى أن إصابتها بمرض جلدي أثناء دراستها بكلية الهندسة وتحديدا في السنة الثانية، كان دافعا قويا لأن تتخصص في صناعة الأدوات التجميلية، مشيرة إلى أن المرض الذي أصيبت به كان نادرا وظهر في وجهها كاملا، وهو عبارة عن زوائد جلدية نتيجة فيروس يسمى «السنط».

هبة: كنت بخاف أنزل بين الناس بسبب شكلي

وتابعت هبة راشد، إحدى العارضات في معرض ديارنا لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، الذي يقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي»، في مارينا 5 بالساحل الشمالي، «كنت بخاف أنزل بين الناس، وشكلي كان بشع، فبدأت أبحث عن كل منتجات التجميل والعلاجات الطبيعية، وبدأت العمل بإحدى الصيدليات الكبرى المشهورة لمعرفة التركيبات والمواد الفعالة، وخلال عام أخذت قطعة من الزائدة الجلدية ببشرتي وحللتها في المعمل، حتى تم التوصل إلى مضاد لهذا الفيروس ومعالجة المرض الفيروسي من خلال «حمض كبرتيك مركز».

التعمق في معرفة تركيبات أدوات التجميل

وخلال حديثها لـ«الوطن»، كشفت «هبة» أنها تعمقت في معرفة تركيبات أدوات التجميل والعلاج حتى أصبحت على معرفة تامة بصناعة المنتجات الطبيعية، مشيرة إلى أنها تركت الهندسة واتجهت إلى العمل في مجال التجميل.

ولفتت «هبة» إلى أن منتجاتها تعتمد على خبرة الأطباء المتخصصين لوضع النسب تحت إشراف طبي، معتمدة على الزيوت الطبيعية، «أنا ملمة بالمكونات وغير ملمة بالنسب، وماشية بمبدأ إدي العيش لخبازه».

وأوضحت أنها شاركت في معرض ديارنا للمرة الثانية، وأصدرت 18 منتجا في فترة قليلة، مؤكدة أنه يتم تجربة المنتج لمدة سنة قبل بيعه، ومنتجاتها تشهد إقبالا كبيرا من العملاء، بحسب حديثها.

واختارت هبة اسم «بوكيه» لتطلقه على منتجاتها، واستوحته من الفرنسيين لشهرتهم بحبهم للجمال ومنتجات التجميل، بالإضاة لحبها للزهور والطبيعة، لافتة أن زوجها يدعمها في عملها، وأنها تقوم بتوزيع منتجاتها بنفسها في المعارض.

معرض ديارنا طوال فصل الصيف

ويستمر معرض ديارنا طوال شهور الصيف حتى 20 سبتمبر المقبل، وتقسم فترة العرض على 7 فترات متتالية، كل فترة 10 أيام، ويتم خلالها تغيير بعض العارضين والتنوع في المنتجات، بحسب وزارة التضامن الاجتماعي.