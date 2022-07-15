افتتاح معرض «ديارنا» في مارينا.. «مصر بتتكلم حرفي»

افتتح اليوم معرض «ديارنا» لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، الذي يقام تحت شعار مصر بتتكلم حرفي، بمارينا 5 بالساحل الشمالي، الذي يستمر على مدار شهور الصيف حتى 20 سبتمبر المقبل، وتقسم فترة العرض علي 7 فترات متتالية، كل فترة 10 أيام يتم خلالها تغيير بعض العارضين والتنوع في المنتجات.

يأتي ذلك في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية في مختلف محافظات الجمهورية.

المعرض مستمر يوميا حتى الثالثة صباحا

ويقام المعرض على مساحة 1200م، ويستمر يوميا حتي الثالثة صباحًا، ويشارك فيه 1000 عارض بمنتجات متنوعة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرمية والملابس والخزف والاكسسوار المنزلي من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات التي تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصيفين والمنتجات الشبابية.

يشارك المعرض في عدد من المحافظات منها أسوان والإسكندرية والقاهرة وسوهاج والفيوم وسيناء وقنا وعدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية ممثلة فى جمعية الهلال الأحمر المصري ومؤسسة أبو هاشم للاحتياجات الخاصة وجمعية المكفوفين.

وحرص مسؤولون بالوزارة على تفقد أروقة المعرض والاستماع للعارضين والتعرف على التحديات التي تواجههم بهدف تسهيل الإجراءات للترويج وتسويق منتجاتهم.

وأكد مسؤولون بوزارة التضامن، أن قطار معرض ديارنا يجوب مختلف محافظات الجمهورية، وحالياً يجرى تنظيم المعرض بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي ويستمر حتى 20 سبتمبر المقبل لتلبية احتياجات المصطافين، مشيرون إلى أن الوزارة تحرص كذلك على إقامة المعرض بشكل دوري بالتعاون مع الوزارات المعنية والسادة المحافظين على مستوى محافظات الجمهورية لتحسين مستوى حياة الأسر، ولتشجيع صغار المنتجين للتأهيل لسوق العمل والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية، وذلك تنفيذاً لأهداف برنامج الأسر المنتجة ديارنا ومراكز التكوين المهنى التى تقوم على تدريب صغار الصناع.

المعرض يهدف للترويج للمنتج المصري

وأضاف المسؤولون أن المعرض يحمل عددًا من الرسائل أهمها الترويج للمنتج المصري ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي، مشيرون إلى أن التراث المصرى على اختلاف أنواعه مبعث فخر لنا على مستوى العالم وأكبر دليل على ذلك عراقة مصر وثقافتها وهويتها.

وتابع المسؤولون، أن الوزارة تحرص على توفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين، كما أن كل حرفة خلفها العديد من الأسر التي تعمل في هذه المنتجات، كاشفون عن اعتزام الوزارة إقامة معرض ديارنا بعدد من الدول العربية، موضحون أن الهدف الأساسي لـ«ديارنا» التسويق والترويج للمنتجات المصرية الحرفية والتراثية الصديقة للبيئة، وكذلك دعم الصناعات المكملة لهذه الحرف والصناعات.

وأشار المسؤولون إلى أن الوزارة تقدم كل سبل الدعم لسيدات تكافل وكرامة وأسرهن العاملين في المنتجات الحرفية والتراثية، وأن هناك توجيهات من قبل رئيس الجمهورية بدعم المنتجات الحرفية واليدوية، وتحفيز المشروعات متناهية الصغر، وتعزيز فرص التسويق لصغار المنتجين.

وأفاد المسؤولون أن معرض «ديارنا» يعد من أقدم وأعرق المعارض في دعم مجال الحرف اليدوية والحفاظ على الفنون التراثية من الاندثار وتمكن هذه النسخة العارضين من جميع أنحاء الجمهورية للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة مما يساهم في خلق فرص بيع مباشرة ويستمر المعرض في دعمه لمهارات الحرفيين من ذوي الإعاقة من خلال تخصيص مساحات عرض من منظمات غير حكومية ومؤسسات اجتماعية مع عرض قصص نجاح العديد منهم.