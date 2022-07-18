أحد العارضين بـ«ديارنا»: دربت شباب أيتام بقرى حياة كريمة على صناعة السجاد اليدوي

يملؤه الحماس وهو واقف بين منتجاته التي صنعها من خيوط صوف الغنم، لوحات مختلفة صنعها «أبو الفتوح علي» صانع السجاد اليدوي، بمختلف الألوان المبهجة الذي شكَّل العديد من تابلوهات الجوبلان اليدوي، لافتا إلى أنه ورث مهنة صنع الكليم اليدوي من والده الذي ظل يعمل به طيلة الـ 53 عاما الماضية.

يروي أبو الفتوح، لـ«الوطن»: «أدرب الشباب الأيتام في القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) في مركز زفتى على صناعة الكليم والسجاد اليدوي، لمساعدتهم على تحسين أحوالهم المعيشية وتسويق منتجاتهم بمعارض ديارنا وتراثنا».

وأشار إلى أنه ترك وظيفته الحكومية وقدم استقالته حبا في صناعة الكليم، مشيرا إلى أنه قام بتوسعة مشغل صناعة الكليم والسجاد اليدوي، وأصبح لديه العديد من الأنوال.

القطعة تستغرق نحو 7 شهور على النول

وأضاف أبو الفتوح، أحد العارضين بمعرض ديارنا بمارينا الساحل الشمالي، أن لوحاته تصنع من صوف الغنم والجمال، لافتا إلى أن صوف الغنم يتم استعماله أكثر في التابلوهات، قائلا: «خيط صوف الغنم يكون رفيع جدا، ويتم صباغته بمختلف الألوان، ولف الخيوط على مواسير» مشيرا إلى أنه يستوحي رسومات منتجاته من الطبيعة مثل بيوت الريف والقرى، إلى جانب لوحات المستشرقين»، لافتا إلى أن القطعة تستغرق نحو 7 شهور على النول.

اللوحات يتراوح أسعارها من 500 جنيه وحتى 7 آلاف

وأوضح أن اللوحات يتراوح أسعارها من 500 جنيه وحتى 7 آلاف جنيه، بخلاف أسعار الكليم التي تبدأ من 50 جنيها، مؤكدا أن الصبغة التي يتم الاعتماد عليها في اللوحات طبيعية ويمكن غسيلها.

وأشار إلى أن الكليم عاد بقوة هذه الفترة، لذلك تشهد منتجات الكليم إقبالا كبيرا في معارض «ديارنا وتراثنا».

استمرار معرض ديارنا بمارينا حتى 20 سبتمبر المقبل

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن معرض «ديارنا» لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، يقام تحت شعار مصر بتتكلم حرفي، بمارينا 5 بالساحل الشمالي، لافتة إلى أنه يستمر على مدار شهور الصيف حتى 20 سبتمبر المقبل، وتقسم فترة العرض على 7 فترات متتالية، كل فترة 10 أيام يتم خلالها تغيير بعض العارضين والتنوع في المنتجات.