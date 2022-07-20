اليوم.. اختيار رئيس سريلانكا الجديد بعد 100 يوم من الاحتجاجات

بعد أكثر من 100 يوم من الاحتجاجات وهروب الرئيس السريلانكي قبل نحو أسبوع، يستعد البرلمان السريلانكي لاختيار الرئيس الجديد للبلاد، اليوم الأربعاء بعد تلقيه أسماء المترشحين أمس.

وسيطرت النواب اليوم الأربعاء على اختيار الرئيس الجديد، ومن المحتمل أن يتمّ إعلان اسم الرئيس الجديد في نفس اليوم، ويمكن أن ينتخب الرئيس الجديد بعد ذلك رئيس وزراء جديدًا، ثم يتعين على البرلمان الموافقة عليه.

والمرشحين لرئاسة سريلانكا هم رئيس الوزراء الحالي والقائم بأعمال رئيس الجمهورية عن الائتلاف الحاكم رانيل ويكرمسينج، وعن كتلة المعارضة الرئيسية النائب من الحزب الحاكم ووزير الاتصالات في الإدارة السابقة دولاس ألاهابيروما وعن التحالف الماركسي اللينيني المعارض القوة الوطنية للشعب زعيم التحالف أنورا كمارا ديسناياكي.

3 مرشحين لرئاسة سريلانكا

فيما رفض زعيم كتلة المعارضة الرئيسية في البرلمان السريلانكي ساجيث بريماداسا لترشح للرئاسة، وأعلن دعم حزبه لترشيح دولاس ألاهابيروما الذي شغل مناصب وزير الرياضة ثم الطاقة ثم الاتصالات على التوالي في حكومة الرئيس جوتاباي راجاباكسا حتى أبريل الماضي ثم تقاعد من الحكومة.

وتواجه سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، ولا تزال متأخرة في سداد القروض، كما تواجه نقص حاد في النقد الأجنبي أعاق استيراد الضروريات بما في ذلك الغذاء والوقود والأدوية.

وذكرت تقارير أنَّ الدولة الجزيرة التي تؤوي 22 مليون شخص، تحتاج إلى 5 مليارات دولار في الأشهر الستة المقبلة لتغطية احتياجاتها الأساسية.

ودعت الهند التي تساعد سريلانكا في خضم الأزمة الاقتصادية، إلى اجتماع لجميع الأطراف وخصصت 3.8 مليار دولار لسريلانكا، كما سلمت أكثر من 44 ألف طن متري من اليوريا بموجب خط ائتمان تم تقديمه لمساعدة المزارعين السريلانكيين وفقا لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

كما تسببت الأزمة الاقتصادية في حدوث اضطرابات سياسية وأعلن القائم بأعمال الرئيس رانيل ويكرمسينج حالة الطوارئ في البلاد.

قال رئيس سريلانكا المخلوع جوتابايا راجاباكسا إنَّه اتخذ كل الخطوات الممكنة لتجنب الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت الدولة الجزيرة.

وكان قد فر الأسبوع الماضي إلى الخارج هربّا من انتفاضة شعبية ضد حكومته بسبب الأزمة.

صندوق النقد الدولي يراقب الوضع فى سريلانكا

يراقب صندوق النقد الدولي الوضع عن كثب، لكن أي حزمة إنقاذ ستتوقف على استراتيجية إعادة هيكلة الديون في سريلانكا والاستقرار السياسي.

والحكومة السريلانكية مدينة بمبلغ 51 مليار دولار من الديون وهي غير قادرة على سداد مدفوعات قروضها و انهارت عملتها بنسبة 80%، مما جعل الواردات أغلى ثمناً وفاقم التضخم.

تمتلك سريلانكا 25 مليون دولار فقط من الاحتياطيات الأجنبية الصالحة للاستخدام.