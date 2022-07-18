سريلانكا.. استمرار الاحتجاجات والرئيس الجديد بالإنابة يعلن الطوارئ

بعد مرور نحو 100 يوم على الاحتجاجات في سيريلانكا، والتي تسببت فيها الأزمة الاقتصادية، أعلن رئيس سريلانكا بالنيابة «رانيل ويكرمسينج»، حالة الطوارئ، لمواجهة استمرار الاحتجاجات حيث تسعى إدارته إلى إخمادها ومعالجة أزمة اقتصادية تعصف بأركان الدولة.

وأصدر قادة سريلانكا المحاصرون حالة طوارئ عدة مرات منذ أبريل، عندما انتشرت الاحتجاجات العامة ضد تعامل الحكومة مع الوضع الاقتصادي المتزايد والنقص المستمر في الضروريات، وجاء في الإشعار: «من المناسب، القيام بذلك، لمصالح الأمن العام، وحماية النظام العام وصيانة الإمدادات والخدمات الأساسية لحياة المجتمع».

وكان «ويكرمسينغ»، أعلن حالة الطوارئ الأسبوع الماضي، بعد أن فر الرئيس جوتابايا راجاباكسا من البلاد هربًا من انتفاضة شعبية ضد حكومته، فيما لم يتضح ما إذا كان هذا الأمر قد تم سحبه أو انقضائه، أو ما إذا كان رئيس سريلانكا بالنيابة قد أعاد إصدار الأمر بصفته رئيسًا بالإنابة، بعد أن أدى اليمين في 15 يوليو، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

الحكومة لم تعلن بعد عن الأحكام القانونية المحددة لحالة الطوارئ الأخيرة

ولم تعلن الحكومة عن الأحكام القانونية المحددة لحالة الطوارئ الأخيرة، لكن تم استخدام لوائح الطوارئ السابقة لنشر الجيش لاعتقال واحتجاز الأشخاص وتفتيش الممتلكات الخاصة وتهدئة الاحتجاجات العامة.

وظل الهدوء في العاصمة التجارية كولومبو صباح يوم الاثنين مع خروج حركة المرور والمشاة في الشوارع، وقال بهافاني فونسيكا ، كبير الباحثين في مركز بدائل السياسة، إن إعلان حالة الطوارئ أصبح الرد الافتراضي للحكومة، وقالت فونسيكا لرويترز: «ثبت أن هذا غير فعال في الماضي».

وقَبِل البرلمان استقالة رئيس سريلانكا راجاباكسا يوم الجمعة، وسافر إلى جزر المالديف ثم سنغافورة بعد خروج مئات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة إلى شوارع كولومبو قبل أسبوع واحتلوا مقر إقامته الرسمي ومكتبه.

نائب رئيس سريلانكا: الهجوم على قصر الرئاسة كان مريبا

وقال نائب رئيس سريلانكا، إن الهجوم على قصر الرئاسة كان مريبا وطلبنا مساعدة بريطانيا في التحقيق، واجتمع البرلمان السريلانكي يوم السبت لبدء عملية انتخاب رئيس جديد، ووصلت شحنة من الوقود لتوفير بعض الراحة للدولة المنكوبة بالأزمة.

ويكرمسنج، الذي كان سابقًا رئيسًا للوزراء وكان يُنظر إليه على أنه حليف لراجاباكسا، هو أحد أكبر المتنافسين لتولي الرئاسة بدوام كامل لكن المحتجين يريدون أيضًا رحيله، مما يؤدي إلى احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات في حالة انتخابه.