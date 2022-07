معاناة سائقي السيارات في سريلانكا للحصول على الوقود.. 3 أيام في الطابور

طوابير ممتدة لأيام وعلى مسافة عشرات الكيلومترات، أمام محطات الوقود في سريلانكا، أملاً في الحصول بضعة لترات من الوقود، لتزويد السيارات سواء كانت الخاصة أو سيارات التوكتوك، بحسب ما تداولته وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء.

وتعاني «سريكلانكا» من أزمة اقتصادية كبيرة لم تشهدها البلاد منذ 7 عقود، نتيجة انخفاض وتراجع الاحتياطي النقدي في البلاد، والذي انعكس على عدم قدرة الدولة على استيراد المواد والسلع الأساسية وفي مقدمتها الوقود والأدوية وبعض السلع الغذائية المهمة.

وقال مراسل الوكالة الروسية، إنه بالتجول في العاصمة السريلانكية كولومبو، ستجد طوابير طويلة من السيارات تنتظر دورها في الطابور لأيام من أجل الحصول على الوقود.

ونقلت الوكالة الروسية عن أحد السائقين قوله: «أنتظر في هذا الطابور منذ 3 أيام متتالية، الوقوف هنا دون أرقام أو أدوار، الجميع يحفظ دوره، لافتاً إلى أنه قد ينتظر حتى المساء حتى يصل إلى محطة الوقود».

وأضاف السائق أن العديد من المواطنيين بدأوا في استخدام الطرق التقليدية من أجل التغلب على أزمة الوقود، حيث لجأت بعض المطاعم في المدينة إلى استخدام الحطب من أجل عودة العمل بها مرة أخرى، كما لجأ الأهالي أيضاً إلى استخدامه داخل المنازل بعد عدم توافر الغاز في المنازل مع ارتفاع أسعاره في الوقت ذاته.

ولجأ عدد كبير من المواطنيين في سريلانكا إلى اللجوء لاستخدام الدراجات كبديل لأزمة البنزين ولكن لم يتمكن عدد كبير من اقتناء الدراجات الهوائية بعد ارتفاع أسعارها في البلاد، بحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

