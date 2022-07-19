خروج حميد الشاعري من المستشفى والزيارة ممنوعة

خرج الفنان حميد الشاعري من المستشفى، بعد الاطمئنان على حالته الصحية، إثر تعرضه لوعكة تسببت فى نقله إلى المستشفى لاجراء عدد من الفحوصات، حسبما أعلن طاهر فوزي مدير أعماله، من خلال صفحته الخاصة.

وكتب طاهر فوزي منشور قال فيه: «بطمن حضراتكم على الكابو حميد الشاعري، الحمدلله صحته بخير وحالته اتحسنت، وهو دلوقتي في البيت، بس الدكتور قال مفيش زيارة، والحمدلله هو كويس، وإن شاء الله يتم شفاءه كاملاً بإذن الله».

خروج الفنان حميد الشاعري من المستشفى

وتابع فوزى قائلا: «ثم دعوات حضراتكم وكل حبايبه وجمهوره، دور برد شديد وتم العزل والالتزام مع متابعة الدكتور حتى التعافي بشكل تام.. شكرا لحضراتكم وقريب الكابو هيطمنكم بنفسه».

يذكر أن نديم الشاعري ابن الفنان حميد الشاعري، كان كشف عن مرض والده من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك قال فيه: «ربنا يقومك بالسلامة يا كابو الجيل».

إصابة حميد الشاعري بدور برد شديد

وكان كشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أن والده مصاب بدور برد شديد، وظن بأنه مصاب بفيروس كورونا، وبالفعل تم إجراء عدد من الفحوصات والمسحة الخاصة وتبين أنها سلبية.

وكان نديم الشاعري، هاجم الموسيقار حلمى بكر، من خلال منشور عبر صفحته، بسبب انتقاده الدائم لأبيه، الذي كان تحدث عنه حميد أثناء استضافته في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي.