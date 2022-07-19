نجل حميد الشاعري يكشف تطورات حالة والده بعد اشتباه إصابته بكورونا: ادعوله

كشف نديم حميد الشاعري، نجل الملحن حميد الشاعري، تطورات الحالة الصحية لوالده، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال اليومين الماضيين، وطالب الجمهور بالدعاء له.

نديم الشاعري يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده

وقال نديم الشاعري لـ«الوطن»، إنّ والده تعرض لوعكة صحية شديدة قبل 3 أيام، حيث شعر أنّه مصاب بفيروس كورونا، وأجرى بعض التحاليل والمسحة الطبية الخاصة بالفيروس، وتبيّن قبل ساعات سلبية العينة، وإصابته بنزلة إنفلونزا شديدة فقط.

نجل حميد الشاعري يطلب الدعاء لوالده

وأضاف الشاعري الابن، أنّ الصحة العامة لوالده بدأت بالتحسن خلال اليومين الماضين، مطالبا الجمهور بالدعاء له حتى يتماثل للشفاء الكامل، وطالب الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، ومرور الأزمة الصحية بسلام.

وكان نديم الشاعري، دوّن منشورا عبر فيس بوك، طالب فيه الجمهور بالدعاء لوالده قائلا: «ربنا يقومك بالسلامة يا كابو الجيل»، وتوالت التعليقات على المنشور، متمنيّة الشفاء العاجل للشاعري الأب، وكان منها: «خير.. اللهم شفاء لا يغادر سقما»، بينما علّق آخر: «ألف سلامة على حميد، والنبي ابقى طمني عليه، ده انتوا العشرة الغالية يا نديم».