مصدر يكشف الحالة الصحية للفنان حميد الشاعري: دور برد شديد

طمأن مصدر مقرب من الفنان حميد الشاعري جمهوره على صحته بعد أن نشر نجله نديم منشور عبر صفحته على «فيسبوك» طلب فيها من أصدقاؤه ومتابعيه الدعاء لوالده حميد الشاعري.

سلبية مسحة كورونا

كشف مصدر مقرب لحميد الشاعري أن الفنان بصحة جيدة ويمر بدور برد شديد، وأشار المصدر إلى أن الحالة التي يعاني منها حميد ليست كورونا لكونه أجرى المسحة جاءت سلبية.

كان حميد الشاعري قد طل مؤخرا في برنامج معكم مع منى الشاذلي، وخلال الحلقة تحدث عن أسرار وتفاصيل جديدة عن حياته تعرض لأول مرة، وعلاقته بنجوم الغناء، كما قام حميد بالغناء وإعادة توزيع وعزف عدد من الأغاني العالقة في أذهان الجمهور برغم مرور سنوات طويلة عليها.