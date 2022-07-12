حميد الشاعري: الحلم العربي جمعتني بحلمي بكر بعد 10 سنوات من القطيعة

قال الفنان حميد الشاعري، إن سبب العلاقة الشائكة بينه وبين الملحن الكبير حلمي بكر كانت بسبب هجوم بكر المتكرر على شخصه لمدة 10 سنوات متتالية.

مهاجمة حلمي بكر المستمر لعمله

وأضاف الشاعري خلال حواره في برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويُعرض على شاشة «سي بي سي»، مساء أمس الإثنين، أن الملحن حلمي بكري هاجم كل مشروعاته الفنية بشكل عام إلا أن المنتج أحمد العريان كان حلقة الوصلة بينهما بعد أن اقترحا على الشاعري توزيع أغنية «الحلم العربي» التي كانت من ألحان حلمي بكر، ومن كلمات الدكتور مدحت العدل.

مشكلة الحلم العربي

وأوضح حميد الشاعري، أنه كان يعمل على توزيع أغنية «عودوني» للفنان عمرو دياب عندما طلب منه العريان التعاون معه في أغنية عن الوطن العربي التي تضم أبرز المغنين العرب ولكن كانت المشكلة أنها من ألحان حلمي بكر، متابعا: «قلت لأحمد طبعا هعملها، ودي كانت الفرصة اللي قدرت أقنع بكر بشغلي وكان أول تعاون معه».

التعاون مع مختلف الفنانين

وحضر الفنان إلى مصر في ثمانيات القرن الماضي من ليبيا وأحدث ثورة كبيرة في عالم الموسيقى واستقر في مصر وبدأ التعاون مع عمرو دياب ومحمد منير ومحمد محيي وهشام عباس ومصطفى قمر وإيهاب توفيق وكوكبة من النجوم كانوا في بداية حياتهم الفنية.