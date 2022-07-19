عمرو أنور مديرا فنيا لنادي طنطا لمدة سنة: سنعود للدوري الممتاز

أعلن مجلس إدارة نادي طنطا، تعيين عمرو أنور مديرًا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدما وقع اليوم على عقد لمدة سنة.

وشهدت جلسة التوقيع تواجد كل من المحاسب محمد أبو فريخة، نائب رئيس مجلس إدارة طنطا الرياضي، وأحمد شمس عضو مجلس الإدارة، وفتحي سليم مدير الكرة.

مهمة الصعود للممتاز

وحرص عمرو أنور على التعليق بعد توقيع العقود قائلاً «سنعمل على العودة من جديد للدوري الممتاز، وأتمني أن يكون التوفيق حليف لنا، وأن أكون سببا في صعود الفريق من جديد للدوري الممتاز».

وتابع «أنور»، أنه يتمنى دعم الجماهير للفريق خلال الفترة المقبلة، والوقوف بجانب الفريق الطنطاوي.

واختتم «أنور» تصريحاته قائلاً «سعيد بدعم مجلس الإدارة، وواثق من استمرار دعمهم خلال الفترة المقبلة».

مهاب سعيد ينضم للجهاز الإداري

كما قرر مجلس إدارة نادي طنطا، تعيين مهاب سعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق في الجهاز الفني الجديد، كمدير لشؤون اللاعبين.

يذكر أن مهاب سعيد اختتم مشواره الكروي في نادي طنطا خلال الموسم الماضي، بعد أن كان من نجوم الدوري المصري الممتاز، حيث لعب للإسماعيلي وطنطا والكثير من الأندية الأخرى.