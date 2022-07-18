تجديد حبس شقيقين 15 يوما بتهمة قتل شاب في الغربية

قررت نيابة مركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، حبس شقيقين 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة مقتل شخص بمساعدة شقيقهما، في ثاني أيام عيد الأضحى بسبب خلافات الجيرة.

ضبط المتهمين

كانت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة كفر الزيات، تمكنت من ضبط المتهمين، وذلك بعد تكثيف الجهود من أجل ضبطهما حيث إنهما لازا بالهرب بعد تنفيذ الجريمة في ثان أيام عيد الأضحى، بينما تم ضبط المتهم الثالث حينها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تجديد الحبس 15 يوما.

إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطار من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب يدعى «أحمد.أ.ع» في العقد الرابع من العمر، على يد 3 أشقاء، وهم «أحمد.س» و « سامي.س»، و«محمد. س»، وذلك في مشاجرة بين الطرفين.

أسفرت المشاجرة عن قيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه وشقيقه بسلاح أبيض سكين، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بطعنة نافذة في الصدر، أودت إلى وفاته، كما أصيب شقيقه، وجميعهم مقيمين بقرية كفور بلشاي، مركز كفر الزيات.

تم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

تفاصيل الواقعة

تبين من المعاينة والفحص نشوب مشادة كلامية بين شقيق المجني عليه وأحد المتهمين بسبب لعب الأطفال الأمر، الذي دفع المجني عليه إلى التدخل واحتواء الأمر لكن تطور الأمر، وقام المتهمين بالتعدي على المجني عليه بالضرب وإحدث إصابات متفرقة في أنحاء الجسم وطعنه طعنة نافذة له في القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، وتبين أن وراء الواقعة 3 أشقاء وجميعم مقيمين بقرية كفور بلشاي بدائرة مركز كفرالزيات وتم ضبط المتهمين.