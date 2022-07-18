تنفيذ 1000 مشروع بتكلفة 4 مليارات جنيه في محافظة الغربية ضمن «حياة كريمة»

يواصل المشروع القومي «حياة كريمة» أعماله في محافظة الغربية، من أجل تنمية قرى الريف المصري، والتخفيف عن كاهل المواطن، والاهتمام بالأسر الأولى بالرعياة، والأشد احتياجا، فهو مشروع القـرن، الذي دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019، وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، ويتم من خلاله تنفيذ 1000 مشروع داخل «54» قرية و«88» تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.

إنشاء محطتي صرف صحي بتكلفة 35 مليون جنيه

وأعلنت محافظة الغربية عن الانتهاء من 35% من أعمال مركز تنمية الأسرة بقرية سنبو الكبرى، إذ تم الانتهاء من صب أعمدة الدور الأرضي وعزل القواعد، مشيرة إلى مواصلة العمل في محطتي رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، والتي يتم إنشائهما بتكلفة 35 مليون جنيه، ومحطتي رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بسنبو الكبرى، مؤكدة على أن محافظ اللواء طارق رحمي، محافظ الغربية، وجه بتكثيف الأعمال حتى يتم الانتهاء من تلك المشروعات طبقا للجدول الزمني المحدد.

الانتهاء من تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية

وأضافت المحافظة، في بيان صادر عنها، أنه تم الانتهاء من أعمال مجمع الخدمات الزراعية البيطرية ومجمع الخدمات الحكومية بنسبة 100% وبتكلفة 10 ملايين جنيه، ليوفر حزمة من الخدمات لسكان القرية والقرى المجاورة من خلال توفير مقرات لـ«المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، التموين، البريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي»، ضمن مشروعات حياة كريمة.

مشروعات حياة كريمة في الغربية

وأجرى «رحمي» جولة على أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية في 3 قرى بمحافظة الغربية، تفقد خلالها أعمال إنشاء كورنيش نهطاي، الموقف النموذجي، السوق النموذجي، نقطة الشرطة، مركز تنمية الأسرة، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي ومركز الشباب، وعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قرى دمنهور الوحش، سنبو الكبرى ونهطاي، بحضور الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.