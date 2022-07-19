مقاتلات صربية ترافق طائرة الرئيس السيسي ترحيبا بوصوله بلجراد

أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مقاتلات صربية رافقت طائرة الرئيس عبد الفتاح السيسي شرفيا، ترحيباً به، منذ دخول المجال الجوي الصربي وحتى هبوط الطائرة في مطار بلجراد.

فيديو لمقاتلات صربية ترافق طائرة الرئيس

ونشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو يُظهر 3 مقاتلات صربية ترافق الطائرة الرئاسية، ترحيباً بالرئيس السيسي لدى دخوله المجال الجوي الصربي.

الرئيس الصربي يستقبل الرئيس السيسي بمطار بلجراد

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار العاصمة بلجراد.