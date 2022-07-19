المايسترو نادر عباسي: «فرحت بمتابعة الرئيس السيسي لبرنامج الدوم»

أشاد المايسترو العالمي نادر عباسي باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب ودعمهم مؤكدا وضوح ذلك من خلال حرص الرئيس على إنشاء مدينة الثقافة والفنون ومدينة الرياضة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا يؤكد اهتمامه بالثقافة وبناء شخصية الإنسان المصري ثقافيًا وفنيًا ورياضيًا.

كان المايسترو نادر العباسي أحد المشاركين في لجنة التحكيم عن فئة الغناء في برنامج «الدوم»، وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كنت سعيد للغاية بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرنامج الدوم واتخاذه مثالا للبرامج التي تستهدف مواهب الشباب، وأتمنى استكمال دعم المشاركين وفتح أبوابًا للتيسير عليهم وليس فقط الوقوف عند الانتهاء من البرنامج».

ضرورة عمل مسرحيات غنائية تضم جميع المشاركين

وأضاف: «أتمنى إنتاج مسرحيات غنائية يشترك فيها جميع المتسابقين الذين اجتازوا مرحلة نصف النهائيات، ويكون عمل مختلف يشترك فيه الشباب لإبراز الموهوبين من مختلف المحافظات من الإسكندرية لأسوان وسيناء، ويتم فتح الأبواب أمام الجمهور لعرض تلك المسرحيات لمدة 4 أشهر»، مشيرًا إلى انه على المشاركين الاستمرارية وتنمية الموهبة بالدراسة وورش العمل والتمثيل والغناء لتربية جيل موهوب ودارس.

إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرنامج الدوم

إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرنامج الدوم الذي عرض على قناة ON الفضائية، لدوره في اكتشاف مواهب الشباب وإتاحة الفرصة لهم لعرض مواهبهم وضرورة تكثيف مثل تلك البرامج في كافة المجالات.

وسبق وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتجة لبرنامج الدوم عقد منتدى المتحدة للإبداع قبل نهاية العام الجاري، لإعطاء فرصة أكبر للشباب لتقديم إبداعاتهم المختلفة.