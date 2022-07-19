الرئاسة: الرئيس السيسي سيلتقي كبار المسئولين الألمان

كشف السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بعض المعلومات عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا، مشيرًا إلى أن الزيارة يتبقى فيها لقاءات للرئيس مع بعض كبار المسئولين ومنهم لقاء مع وزيرة الخارجية الألمانية، ولقاء مع الوزيرة الاتحادية للشئون الخارجية وبعض اللقاءات الأخرى الجاري ترتيبها.

قمة كوب كانت مبادرة ألمانية من الأساس

وأوضح راضي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن قمة كوب كانت مبادرة ألمانية من الأساس وانطلقت عام 2010 لتعزيز عمل المجتمع الدولي لمواجهة التغيرات المناخية وكمنبر مساعد للاتفاقية الإطارية الخاصة بالأمم المتحدة والتي ستعقد قمتها العالمية في شرم الشيخ نوفمبر القادم، لافتًا أن رئاسة هذه المبادرة تكون لألمانيا مع الدولة التي ستستضيف القمة العالمية القادمة.

قضايا تغيير المناخ باتت ملحة على مستوى العالم

ووصف «راضي» قمة المناخ والتي ستعقد بشرم الشيخ بأنها قمة مهمة وفاصلة نظرًا لأن قضايا تغيير المناخ باتت ملحة على مستوى العالم خاصة الدول الغربية الصناعية، مشيرًا إلى أن مصر سيكون لها أجندة محددة ومبادرة محددة لتحديث ما تم خلال السنوات الماضية خاصة منذ إعلان باريس 2015 حتى الان من تعهدات المجتمع الدولي، والتي لم ترى النور حتى الأن ولم يتم بلورتها على أرض الواقع حتى الأن.