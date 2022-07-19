لقاءات مكثفة في ثان أيام زيارة الرئيس السيسي لألمانيا.. فيديو

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية فيديو لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ثان أيام زيارته للعاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في «حوار بطرسبورج للمناخ»، حيث التقي السيسي برئيس دولة ألمانيا الاتحادية، وأعرب الرئيس السيسي خلال اللقاء عن تقديره لحفاوة الاستقبال مشيدًا بمتانة العلاقات المصرية الألمانية الممتدة وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة.

جلسة رفيعة المستوى بحوار بطرسبورج للمناخ

كما شارك الرئيس السيسي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في افتتاح الجلسة رفيعة المستوى لحوار بطرسبورج للمناخ.

واستقبل المستشار الألماني الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر المستشارية الألمانية في برلين، وعقدا مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا أعرب خلاله الرئيس السيسي عن تقديره للقاء المستشار الألماني للمرة الأولى في برلين، مشيدًا بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات.

ألمانيا تشدد على دعم الاجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر

كما أشار الرئيس السيسي إلى التطلع للمزيد من انخراط ألمانيا عبر مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات حيث أكد المستشار الألماني حرص ألمانيا على دعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعيا لتحقيق التنمية الشاملة لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الألمانية.

وتوافق الجانبان في هذا الصدد على أهمية تكرار النموذج الناجح للشراكة بين مصر وكبرى الشركات الألمانية على غرار شركة سيمنز والتي أثبتت نجاح كبير خلال السنوات الأخيرة.