هل السحر يسبب المرض والوفاة؟.. أزهري يجيب

تساءل المواطنون عن حقيقة إن كانت الأسحار والأعمال لها تأثير حقيقي على البشر من عدمه، وهل يستخدم السحر في إيذاء الأبدان والتفرقة بين الزوجين؟

وقال الدكتور محمود حربي، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بـ جامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن العلماء انقسموا إلى فريقين في مسألة السحر وحقيقة تأثيره على البشر من عدمه؛ فذهب الفريق الأول من العلماء إلى أن تأثير السحر على الإنسان وهمي وغير موجود على أرض الواقع، حيث قال فريق من العلماء إن تأثير السحر على البشر لا يتخطى الهلاوس التي يراها المصاب داخل عقله ولا وجود لها على أرض الواقع.

وأوضح أنهم ذهبوا لهذه الإجابة انطلاقا من قوله تعالى في كتابه الكريم: «قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ».. سورة طه آية 66.

السحرة يقصدون إلحاق الضرر بالعباد

أما الفريق الثاني من العلماء، فأشار حربي إلى أن رأيهم جاء بأن للسحر تأثيره الحقيقي على الإنسان في حاله وبدنه وماله وعلاقاته، ولكن يكون ذلك بأمر الله عز وجل وليس بقدرة مستعملي السحر والدجل والشعوذة حيث قال العلماء هنا إن السحرة يقمون بأعمال سحرية يقصدون بها إلحاق الضرر بالعباد ولكن فعلهم لا ينفذ إلا بأمر الله، وهذا ما جاء صريحا في قوله تعالى بكتابه الكريم في الآية رقم 102 من سورة البقرة: «وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ».

وأكد حربي، أن الرأي الثاني هو رأي الإجماع بين العلماء، كما لفت إلى أن الله عز وجل أشار إلى السحر في أكثر من موطن بالقرآن الكريم، وكانت كلها مواطن ذم، قائلا: «ذكر السحر في أكثر من 60 موطنا بالقرآن؛ كلها مواطن ذم، كقوله تعالى: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.. سورة البقرة آية 102».

الإفتاء: السحر لا يقع إلا بأمر الله

وكانت دار الإفتاء أجابت عن نفس السؤال في فتوى لها عبر صفحتها الرسمية على الإنترنت، وأكدت مسألة أن العلماء انقسموا لرأيين ولكن الأغلبية اتفقوا على أن تأثير السحر لا يقع إلا بأمر الله.