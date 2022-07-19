تشييع حزين لطبيبة البحيرة.. توفيت أثناء عملها بمعهد أورام دمنهور (صور)

شيع أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، قبل قليل، جثمان الطبيبة «مي رافع»، إخصائية التخدير بمعهد أورام دمنهور، التي وافتها المنية عصر اليوم الثلاثاء أثناء عملها بالمستشفى، حيث كانت تتابع عمليات الإفاقة لـ3 حالات مرضية، بعد خروجهم من غرفة العمليات.

وفاة مفاجئة داخل غرفة الاستراحة

وعقب الانتهاء من عملية إفاقة المرضى، ذهبت طبيبة التخدير للحصول على قسط من الراحة داخل غرفة الأطباء بذات المستشفى، إلا أنها وافتها المنية بشكل مفاجئ، وسط حالة من الصدمة خيمت على وجوه الأطباء.

نقابة أطباء البحيرة تنعي طبيبة التخدير

وشهد محيط مقابر مدينة دمنهور حالة من الصراخ والعويل من قبل أفراد أسرة وأصدقاء الطبيبة «مي رافع»، أثناء تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، كما نعت نقابة أطباء البحيرة الطبيبة الراحلة، بخالص الحزن والأسى، وسألت المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

«صحة البحيرة» تنعي طبيبة معهد الأورام

كما نعى الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، الدكتورة «مي رافع»، وذلك من خلال بيان على صفحة المديرية على «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي.

وجرى تدوال خبر وفاة الطبيبة على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الجميع عن حزنهم عقب نبأ الوفاة، كما نعاها أصدقاؤها ببالغ الحزن والأسى، فيما أشاد أصدقاؤها بحسن خلقها وسيرتها الحسنة مع جميع المرضي، مناشدين الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولأهلها وذويها بالصبر والسلوان على فاجعتهم الكبرى بفقدانها.