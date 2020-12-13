وفاة طبيبة في الغربية بفيروس كورونا

توفيت الدكتورة سمر أبوزيد أخصائية الأشعة التشخيصية بمستشفى السنطة بمحافظة الغربية، اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا، داخل الحجر الصحى بمستشفي المنشاوي العام.

ومن جانبها، نعت نقابة الأطباء بالغربية، الطبيبة الراحلة التي ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أسبوعين، وتم عزلها داخل مستشفى المنشاوي العام، وتدهورت حالتها الصحية وتم وضعها داخل العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافتها المنية صباح اليوم.

في وقت سابق، كشف مصدر مقرب من اللواء عبد الله الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة قطور، بمحافظة الغربية، عن احتجازه بإحدى مستشفيات القاهرة، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن عضو مجلس النواب الجديد، يتمتع بصحة جيدة، ولكنه يعاني من بعض أعراض فيروس كورونا إلى جانب إجهاد شديد بسبب الجهد المبذول في الفترة الماضية خلال فترة الانتخابات البرلمانية.

ونوه إلى حضوره حفل جرى تنظيمه احتفالا بفوزه بمقعد الدائرة، وبمجرد إحساسه بالتعب تم نقله إلى إحدى المستشفيات بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وحالته الصحية مستقرة.