حزن في الفيوم بعد وفاة طبيبة بالسرطان قبل شهر من زفافها.. «اشترت فستان الفرح»

لم تكن الابتسامة تفارق وجهها، وتملكت الفرحة قلبها باقتراب زفافها على حب عُمرها، حيث كانت تطوف بين المحال لتختار فستان زفافها، وتلتقط الصور التذكارية به قبل أن ترتديه في زفافها عقب تخرجها من كلية الطب، إلا أنّ القدر كان يخبئ شيئاً آخرا للطبيبة الشابة دينا مهدي، حيث أصيبت فجأة بشلل حركي جراء مضاعفات حدثت لها إثر إصابتها بالسرطان قبل 7 أعوام، حتى ارتقت روحها إلى بارئها قبل شهر من زفافها، لترحل تاركةً حزناً كبيراً في قلوب كل من يعرفها ومن لا يعرفها.

وفاة طبيبة شابة بالسرطان

وكانت دينا المهدي الشهيرة بـعروس الفيوم، قد تخرجت في كلية الطب حديثاً بتقدير مرتفع، رغم إصابتها بمرض السرطان قبل 7 أعوام، ومعاناتها معه طوال فترة إصابتها به، إلا أنّها كانت تسعى بكل جهدها لتحيا حياة سعيدة دون أن تتأثر بذلك المرض اللعين، ورغم ذلك كانت تستعد لزفافها إلا أنّ حالتها الصحية تدهورت فجأة حتى توفيت.

«دينا» اشترت فستان الزفاف

وكانت الطبيبة الشابة قد قامت بشراء فستان الزفاف، واستعدت لزفافها الذي كان من المقرر أن يعقد بعد شهر، إلا أنّ مضاعفات السرطان هددت حُلمها، وانتزعت منها فرحتها كعروس، وتوفيت قبل أن ترتدي فستان الزفاف الذي لطالما حلُمت به.

شلل حركي يباغت العروس

وكانت الطبيبة الشابة، قد أُصيبت بشلل حركي قبل أيام، ذلك الأمر الذي تسبب لها في ألم نفسي شديد، حيث طالبت الجميع بالدعاء لها بأن تتمكن من الوقوف على قدميها وأن تتمكن من السير مرة أخرى جديد، مما جعلها تُعيد كل شيء لخطيبها وتقرر فسخ الخطبة حتى لا تظلم خطيبها معها، إلا أنّه رفض التخلي عنها بشدة، وتمسك بها.

وفاة الطبيبة العروس

وفوجئت أسرة الطبيبة العروس دينا مهدي، بوفاتها فجأة متأثرة بإصابتها بمرض السرطان، لترحل وتترك الحزن في قلوب أهالي قرية الونايسة بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، ويبكي عليها الجميع من يعرفها ومن لا يعرفها، فيما تحوّلت صفحات «فيس بوك» بالفيوم إلى دفتر عزاء في العروس.