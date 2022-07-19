وزيرة الثقافة تفتتح بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل في دورته الثانية

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، برعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وتحت شعار صورة من بلدي، الدورة الثانية لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل، التي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور ورئيس البينالي بالتعاون مع جمعية أمسيا للتربية عن طريق الفن - أفريقيا والشرق الأوسط بمركز محمود مختار الثقافي، وبحضور الدكتورة سرية صدقي رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور أحمد حاتم سعيد القوميسير العام، وحشد جماهيري كبير من التشكيليين والإعلاميين والمهتمين بفنون الطفل.

وجهت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الشكر للسيدة الفاضلة إنتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية على رعايتها الكريمة للبينالي ودعمها الدائم للانشطة والفعاليات الهادفة لخلق أجيال قادرة على صون مقدرات الوطن وتجسيدا لإيمان الدولة بقيمة الابداع كاحد ركائز التنمية ، وأضافت أن البينالي يمثل تظاهرة فنية دولية تفتح افاق للتواصل بين الطفل المصري واقرانه فى دول العالم .

وزيرة الثقافة تدعم أطفال ذوى القدرات الخاصة

واشارت وزيرة الثقافة الى الحرص على اتاحة الفرصة للأطفال من ذوي القدرات الخاصة للمشاركة باعتبارهم جزء هام من نسيج المجتمع ، وأشادت بالمستوى المميز للاعمال المشاركة والتي تعكس قدرات فنية متفردة لاجيال واعدة ، كما وجهت وزيرة الثقافة بضرورة اجتماع اللجنة العليا للبينالي لبحث إمكانية زيادة عدد الجوائز عن الحد المقرر له وذلك لإتاحة المزيد من الفرص والمشاركات للاطفال خاصة بعد الاعداد الضخمة للأعمال التى تم تقديمها للمشاركة .

وقال الدكتور خالد سرور أن بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل بستمر حتى 18 اغسطس وتقام فعالياته بقاعات مركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة وكلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك ويمثل استثمارا لطاقات وإبداعات النشء فى مجال الفنون التشكيلية ، واضاف أن الدورة الثانية لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل يشارك فيها 688 طفلاً تحت 18 عاماً وذوي الهمم من 25 دولة بواقع عمل فني واحد لكل مشارك، من بينهم 350 طفلاً من مصر ، وتابع ان مسابقات البينالي تشمل العديد من الفئات العمرية: (من 4 إلى 5 سنوات)، (من 6 إلى 9 سنوات)، (من 10 إلى 13 سنة)، (من 14 إلى 18 سنة)، (الأطفال من ذوي الهمم تحت سن 18 سنة) .

جوائز بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل

وتاتي الجوائز كالتالي : ثلاثة جوائز لكل فئة (أولى - ثانية - ثالثة) عبارة عن أوسكار وشهادة تقدير، واوضح ان اللجنة العليا ترأسها الدكتورة سرية صدقي وتضم فى عضويتها كل من الدكتور أحمد حاتم "القوميسير العام"، الدكتورة مها زيد، الدكتور محمد صالح، الدكتور أيمن نبيه، أحمد عبدالفتاح، راوية علي، الدكتورة ولاء صادق "القوميسير التنفيذي"، اما لجنة التحكيم برئاسة الدكتور محمود حمدي وعضوية كل من الدكتورة هالة الرزاز (مصر)، الدكتورة أسماء عبدالحميد (مصر)، الدكتورة كريمة الشوميلي (الامارات)، الدكتورة سناء عبدالجليل (مصر)، الدكتورة ناهد بابا (مصر)، الدكتور نيكوس سيليلوس (قبرص)، الدكتورة كاترينا اسلانيدو (اليونان)، سارة عبدالله (المملكة المتحدة)، صلاح بيصار (مصر)، أحمد عبدالنعيم (مصر).