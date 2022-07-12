وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الـ15 من المهرجان القومي للمسرح المصري 2022

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الدورة الـ 15 من المهرجان القومي للمسرح المصري، دورة المخرج المسرحي المصري، والذي يرأسه الفنان يوسف اسماعيل، وذلك يوم 24 يوليو الجاري، وتقدم الفعاليات على جميع مسارح القاهرة ويستمر المهرجان حتى 8 أغسطس المقبل، والدورة المرتقبة مهداة إلى المخرج عزيز عيد.

المهرجان القومي للمسرح المصري

المهرجان القومي للمسرح المصري، تنظمه وزارة الثقافة ويعد أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام يضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة، حيث تشارك فيه قطاعات وزارة الثقافة والكيانات المنتجة للعروض المسرحية.

اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري

وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوًا من أجيال وتخصصات متنوعة في مجال المسرح، الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان إسماعيل مختار رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح (مدير المهرجان)، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب، الفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.

كما تضم اللجنة كلا من الفنان أشرف عبد الغفور، والفنان محمد رياض والكاتبة عبلة الرويني، والشاعر والناقد المسرحي جرجس شكري، والمخرج حمدى حسين بكري، والفنانة هايدي عبد الخالق، ومهمة اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تقديم صورة شاملة للحركة المسرحية من خلال عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات المسرح في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري الذي يعبر عن ثقافة مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريًا وأدائيًا وتقنيًا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.