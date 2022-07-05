وزيرة الثقافة تعتمد نتائج الدورة الأولى ‏لمسابقة الترجمة لشباب الجامعات

اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، نتائج الدورة الأولى لمسابقة ‏الترجمة لشباب الجامعات المصرية التي تمثل أول مسابقة من ‏نوعها أُقيمت تحت شعار «ترجم.. أبدع»‏، بالتعاون بين وزارة ‏الثقافة المصرية ممثلة في المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، ووزارة التعليم العالي والبحث ‏العلمي وانطلقت فعالياتها في يوليو 2020.‏‏

عبدالدايم: المسابقة نجحت في اكتشاف جيل جديد من ‏المترجمين

ووفقًا لبيان صحفي، قالت «عبدالدايم»، إن المسابقة مثلت ملحمة علمية في مجال الترجمة ونجحت في اكتشاف جيل جديد من ‏المترجمين في مختلف اللغات، وأضافت أنها هدفت إلى الانفتاح على الثقافات العالمية ‏وإثراء المكتبة العربية بأحدث العناوين، مشيرة إلى تعاظم قيمة الترجمة ‏كنتيجة ‏طبيعية ‏للثورة المعرفية المعاصرة، وثمنت ‏جهود التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي يرسخ تكاتف مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية وبناء الشخصية المصرية استنادًا الى أسس الوعي والإدراك‏.

ووجّه د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة لكل الفرق الفائزة في المسابقة، والتي قدمت أعمالًا إبداعية مميزة تستحق كل التقدير، آملاً أن تكون المسابقة حافزًا لهم نحو المزيد من الإبداع في مجال الترجمة، باعتباره واحدًا من المجالات الحيوية في حياتنا، التي أصبحت تمثل جسرًا للتواصل بين الحضارات والشعوب.

دعم وإطلاق طاقات الشباب الإبداعية

وأشاد الوزير بالتعاون البناء بين الوزارتين في تنظيم المسابقة، الذي يعكس الاهتمام الكبير الذي تُوليه الدولة المصرية لشبابها، بهدف دعمهم وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وحثهم على المشاركة في كافة الأنشطة الثقافية والمجتمعية، موضحًا أن المسابقة استهدفت إلقاء الضوء على الخبرات الشابة المتميزة التي تدرس الترجمة بالجامعات المصرية، من خلال استغلال الثراء المعرفي والثقافي الذي أنتجه كبار المفكرين والأدباء بمختلف اللغات، وحث هؤلاء الشباب على التعرف عليه، وترجمته إلى مختلف اللغات، ليضاف إلى رصيد الثقافة والمعرفة المصرية والعربية.‏

وجاءت نتائج المسابقة كالتالي:‏

1-‏ فريق جامعة عين شمس كلية البنات والألسن والآداب ويضم: ريهام حسن إبراهيم الهواري، ريهام عبد العزيز ‏صالح، عمر أحمد النمر، نوران إبراهيم عبدالرؤوف، ياسمين أشرف محمد، بقيادة الدكتورة دينا أحمد عبد العزيز ‏رمضان، عن ترجمة كتاب «علم ‏اللغة البيئي.. اللغة وعلم اللغة والقصص التي نحيا بها»، تأليف أران ‏ستيب.

2-‏ ‏فريق جامعة بورسعيد كلية الآداب، ويضم: سمر السعيد حلمي، ‏محمد السيد ابراهيم، محمود مجدي يوسف، آية محمد خضر، بقيادة الدكتور مرسي حسن محمد علي، عن ترجمة كتاب «المعرفة المستدامة.. نظرية ‏مقترحة في البينية»، تأليف روبرت فرودمان.

3-‏ فريق جامعة الأزهر، كلية اللغات والترجمة ويضم: عثمان عبد الناصر عثمان، محمد محمدي الشحات، ‏هاجر قدري محمد، بقيادة الدكتور أحمد محمد أحمد عبد‏الرحمن، عن ترجمة كتاب «القرية»، تأليف انتظار ‏حسين.

يُذكر أن المسابقة تهدف إلى دعم وتنمية خبرات ومهارات الشباب الجامعيين وحثهم ‏على المشاركة والاندماج في الأنشطة الجامعية والثقافية وفي المجتمع عموماً ‏وتعزيز قدراتهم في مجال الترجمة خصوصا، إلى جانب إطلاق الطاقات ‏الإبداعية، وتعزيز دور الوزارات المشاركة في استثمار الثراء المعرفي والثقافي ‏العالمي وحث الشباب على التعرف عليه ونقله إلى اللغة العربية، وتعزيز قيم ‏المواطنة والانتماء لديهم وترسيخ روح العمل الجماعي.

وجرى تنفيذ المسابقة وفقًا للجدول الزمني على أربع مراحل منذ ‏تقديم الأعمال المشاركة منتصف يوليو 2020 مرورًا بالمراجعة ‏وتلقي الترجمات، وانتهاء بمرحلة التحكيم وغيرها من ‏مراحل الفرز والمطابقة للشروط وغيرها، حيث بلغت الأعمال التي جرى فحصها 104 أعمال من 22 جامعة حكومية مصرية، ‏وحددت اللجنة 64 فريقًا مشاركًا.