وزيرة الثقافة تهنئ الدكتور أحمد زايد لانتخابه مديرا لمكتبة الإسكندرية

هنأت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، العميد الأسبق لكلية الآداب جامعة القاهرة، بانتخابه مديرا لمكتبة الإسكندرية من قبل مجلس الأمناء.

عبد الدايم: زايد أحد قامات مصر الثقافية

وقالت عبد الدايم، إن الدكتور أحمد زايد، أحد قامات مصر الثقافية والأكاديمية، مشيرة إلى إسهاماته الفكرية في مجاله وتخصصه العلمي وكعضو بالمجلس الأعلى للثقافة، وأكدت جدارته واستحقاقه للمنصب الذي جاء نتيجة مسيرة طويلة ومشرقة، وتمنت له التوفيق والنجاح، لافتة إلى قيمة مكتبة الإسكندرية باعتبارها إحدى المنارات الثقافية البارزة.

اجتماع لاختيار مدير جديد لمكتبة الإسكندرية

يذكر أن اجتماع مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذي عقد لاختيار مدير جديد خلفا للدكتور مصطفى الفقي الذي انتهت مدة توليه إدارة المكتبة، ترأسه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحضره كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والسفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وأعضاء مجلس الأمناء، حضورًا وعبر تقنية الفيديو كونفرانس.