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رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في ضحايا الحادث المروع بالمنيا

كتب:

محمد حسن عامر
08:41 م | الثلاثاء 19 يوليو 2022
العسومي

العسومي

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازي البرلمان العربي وصادق مواساته لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة وبرلمان وشعب مصر، وأسر وعائلات ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع اليوم بين حافلة نقل جماعي وشاحنة على الطريق الصحراوي بمحافظة المنيا جنوب البلاد، ما أدى إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأكد «العسومي» تضامنه مع مصر في هذا المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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بقلم محمد حسن عامر