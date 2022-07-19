رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في ضحايا الحادث المروع بالمنيا

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازي البرلمان العربي وصادق مواساته لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة وبرلمان وشعب مصر، وأسر وعائلات ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع اليوم بين حافلة نقل جماعي وشاحنة على الطريق الصحراوي بمحافظة المنيا جنوب البلاد، ما أدى إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأكد «العسومي» تضامنه مع مصر في هذا المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.