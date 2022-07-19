«العسومي» يفتتح مقر مجموعة العمل البرلمانية للعلوم والتكنولوجيا في الأردن

قال رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، إنّ افتتاح مقر مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى المعنية بالعلوم والتكنولوجيا، بالمملكة الأردنية الهاشمية، أحد أهم المبادرات التي أطلقها البرلمان العربي في إطار استراتيجية عمله الجديدة، مشيرا إلى أنّ اختيار مملكة الأردن مقر للمجموعة، يُجسد المكانة الكبيرة التي تحتلها المملكة لدى الشعب العربي الكبير، ويعكس دورها الريادي لخدمة وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في المجالات كافة، في ظل القيادة الحكيمة للملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حفظه الله ورعاه، وجهوده الحثيثة للدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والنهوض بواقع الأمة العربية في المجالات كافة.

مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى المعنية بالعلوم والتكنولوجي

وأضاف العسومي، في كلمته خلال افتتاح مقر مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى المعنية بالعلوم والتكنولوجيا، أنّ استضافة مجلس النواب الأردني لمقر المجموعة، يمثل انطلاقة قوية وقيمة مضافة لها، وسيكون دافعا قويا لأداء دورها المنوط بها على أكمل وجه.

ووجّه رئيس البرلمان العربي، الشكر والتقدير للمحامي عبدالكريم الدغمي، رئيس مجلس النواب الأردني، على دعمه ورعايته الكريمة لمجموعة العمل، وما يقدمه من دعم غير محدود لأنشطة البرلمان العربي في المجالات كافة.

تحقيق الأهداف المرجوة

وأشاد العسومي، بجهود رئيس وأعضاء المجموعة، وعملهم بتفانٍ وجدٍ من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من مجموعة العمل، معربا عن تطلعه لأن يكون لمجموعة العمل دور مهم وصدى إيجابي مؤثر على صعيد تعميم التجربة الوليدة على مستوى البرلمانات الوطنية في الدول العربية.

ولفت رئيس البرلمان العربي، إلى أنّ استحداث المجموعة البرلمانية رفيعة المستوى المعنية بالعلوم والتكنولوجيا، سيسهم في بلورة العديد من الآليات والأدوات التي تمكن من تحقيق التوظيف الآمن والمستدام للعلوم والتكنولوجيا في خدمة العمل العربي المشترك، وستؤدي إلى تبادل الخبرات العربية في هذا المجال الحيوي، فضلا عن أنّها ستكون نافذة مهمة للانفتاح على العديد من التجارب الإقليمية والدولية الأخرى، وتدشين شراكات مؤسسية مع الكيانات المناظرة في المؤسسات البرلمانية الدولية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع والتي أدت إلى زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مختلف مجالات الحياة، أكثر من أي وقت مضى.

ووجّه العسومي، خالص الشكر وعظيم التقدير إلى مؤسسة طلال أبو غزالة العالمية، بقيادة الدكتور طلال أبو غزالة، لما تقدمه المجموعة من دعم كبير لتيسير عمل المجموعة البرلمانية رفيعة المستوى المعنية بالعلوم والتكنولوجيا، انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البرلمان العربي ومجموعة طلال أبو غزالة العالمية في العديد من المجالات التي تخدم العمل العربي المشترك.