مستشار الرئيس: الموجة السادسة من كورونا تصيب العائلة بالكامل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ما زال موجود وزادت الإصابات بالفيروس الفترة الماضية في موجة جديدة، مؤكدا أن مصر تدخل الموجة السادسة من الإصابات، لافتا إلى أن الوصول إلى ذروة الإصابات يعد نهاية الموجة.

أعراض الإصابة

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، مساء اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن أعراض الإصابة بالفيروس الحالية مشابهة للموجات السابقة ولكن يصيب أكبر عدد من الأشخاص، مبينا أن الفترة الحالية تصاب الحالات بالتهاب في الزور وانسداد في الأنف وحرارة وتكسير في الجسم وصداع وعطس، مؤكدا أن المصريين لديهم خبرة في التعامل في الحالات سواء المرضى أو الأطباء.

ضرورة العزل

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن الشخص يجب أن يكون حريصا حتى إذا كانت إصابته إنفلوانزا عادية وليست كورونا، لافتا إلى أن الإصابات في هذه الفترة تكون للعائلة ككل، حيث يصاب أكبر عدد لوجود أعراض بسيطة على أشخاص لا يتعاملون معها بجدية، مؤكدا أن فترة العزل في البرد العادي 5 أيام أما في الإصابة بكورونا 10 أيام مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بارتداء الكمامات والتباعد واستخدام الكحوليات، مشيرا إلى أن لجنة كورونا أكدت ضرورة استمرار تطبيق الإجراءات حتى بعد رفع حظر التجمعات وهذا سيقلل المصابين ويخفف العبء على المستشفيات والأسرة.