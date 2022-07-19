«لجنة كورونا» تكشف مستجدات كورونا في مصر.. والقاهرة الأعلى إصابة

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه لا يوجد ما يسمى بدور البرد أو برد المروحة، مناشدًا المواطنين ضرورة الحرص عند التعامل مع جائحة فيروس كورونا خاصة وأن الفيروس لا يمكن وأن نعطي الأمان لها، بسبب ظهور متحورات جديدة له سريعة الانتشار ولكن حدتها خفيفة جدا.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا السبب في ارتفاع إصابات فيروس كورونا هو فرعيات متحور أوميكرون التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى الاعتقاد الخاطئ المنتشر بين الناس بأن هناك الفرق بين فيروس كورونا ومتحور أوميكرون: «أوميكرون هو متحور منبثق من فيروس كورونا».

أعراض فيروس كورونا المنتشرة حاليا

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أوميكرون b2 هو السبب في زيادة الإصابات وأعراضه، تبدأ بالتهاب الحلق، وتكسير في العضلات والكحة والسعال والعطس وارتفاع درجة الحرارة هي أقل الأعراض في الإصابة بهذا النوع.

ولفت إلى أن الحديث عن موجات جديدة وأرقامها كدخول في موجة سادسة أو خامسة لا يعني اللجنة ولا يجب أن يعني أي مواطن والمهم هو وجود زيادة في إصابات فيروس كورونا ملحوظة وهي إصابات عائلية، وتعريف الموجة الجدية هو زيادة في الإصابات والوفيات وزيادة نسب التردد على المستشفيات، وهذا لم يحدث وما حدث زيادة في الإصابات بنسبة من 7 إلى 8%.

المحافظة الأعلى اصابة بفيروس كورونا

وعن المحافظات الأعلى في إصابات فيروس كورونا، قال رئيس اللجنة العلمية إن القاهرة أعلى المحافظات نظرا للزيادة السكانية بها والتحركات الكثيرة، وانتشار فرعيات متحور أوميكرون الرهيبة بين المواطنين، لافتا الى أن الابحاث العلمية أثبتت أن المتحورات الجديدة لفيروس كورونا أثبتت قدرة الفيروس على الانتشار في الشعب الهوائية بنسبة تصل إلى 70%.

وعن موقف البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، أكد أنه من المقرر اضافة عقار جديد وهو «باكسلوفيد»، خلال الفترة المقبلة، مشيدا بالبروتوكول العلاجي المصري ودوره في رفع معدلات الشفاء من فيروس كورونا.

وعن مستشفيات العزل والعودة للعزل الكلي، أكد الدكتور حسام عبدالغفار أنه حتى الآن لا يوجد حاجة الى مستشفيات عزل كلي، ولكن في حالة تغير الوضع الوبائي جميع مستشفيات وزارة الصحة والسكان مستعدة على أتم وجه لتقديم كافة الرعاية الصحية لمصابي فيروس كورونا.