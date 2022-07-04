المفوضية الأوروبية: مؤتمر لوجانو سيضع خارطة لإعادة إعمار أوكرانيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، إنّ مؤتمر لوجانو سيضع خارطة لإعادة إعمار أوكرانيا ومصادر التمويل، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

آليات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

وعلى مستوى المفوضية الأوروبية، بدأ بالفعل إطلاق بعض الآليات للعمل مع أوكرانيا كعضو مستقبلي في الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا: «أرى كيف يتم بالفعل إطلاق آليات معينة على مستوى المفوضية الأوروبية للعمل مع أوكرانيا، كما هو الحال مع عضو مستقبلي في الاتحاد الأوروبي».