مستشار الرئيس: أنصح الفئات المستهدفة بأخذ جرعات تنشيطية من لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» التي تدخل المستشفيات الآن قليلة، مبينا أن الغالبية العظمى من الإصابات بسيطة ومتوسطة.

المتحور الجديد أوسع انتشارا

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن المتحور الجديد للفيروس جزء من أوميكرون ولم يسم حتى الآن لكن تم إطلاق عليه حروف لاتينية وإنجليزية ولكنه الأوسع انتشارا حتى الآن.

ناس خدوا الجرعتين

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن التطعيمات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» متوفرة بكثافة منذ بداية ظهور الفيروس وتضم جميع أنواع اللقاحات ومقدمة مجانا، متابعا: «فيه ناس كتير خدوا الجرعتين، وإذا كان فات 6 أشهر بنصح الفئة المستهدفة من كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض المناعة ياخدوا الجرعات واللي خدوا جرعة واحدة يروحوا ياخدوا الجرعة الثانية، واللي خد حتى 3 جرعات وهو فئة مستهدفة يروح ياخد الجرعة الرابعة تنشيطية ولا يشترط أن يكون الجرعة الجديدة من نفس النوع اللي خد منه اللقاحات السابقة».