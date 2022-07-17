مستشار الرئيس: ظهور متحور جديد لـ«أوميكرون».. وكورونا يضرب «العائلات»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن أعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في موجته الحالية السادسة، على حد تعبيره، ليس بها أي جديد، ولا تختلف عن السابق، لكن تبين أن معظم إصابات كورونا في الفترة الحالية تضرب وتنتشر بين العائلات أو أصدقاء مصابين بالفيروس، فجائحة كورونا لم تنتهِ سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي، وهناك متحورات مستمرة للفيروس، على الرغم من قلة الإصابات أو المضاعفات الخطيرة، مشددًا على ضرورة الاستمرار في الوقاية والإجراءات الاحترازية، ولا نتهاون في الالتزام بها، «مصر الآن في الموجة السادسة من كورونا».

تعرف على أعراض كورونا في الموجة السادسة

وأضاف «تاج الدين»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الكثيرين قد يصابوا نتيجة الاختلاط سواء في الأكل وغيره، والمرض معدي، ويصيب أكبر عدد من الأشخاص في الفترة الحالية، وهناك زيادة في أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر حاليا، «كورونا يُقال عليها موجة، لأنها مثل الموجة تبدأ بعدد قليل جدا، ومن ثم تصل للذروة بزيادة في الحالات، ومن ثم تصل للانخفاض بشكل تدريجي من جديد، ويوجد متحور جديد من أوميكرون، والإصابات من حسن الحظ إصابات خفيفة والأعراض معظمها في الجهاز التنفسي العلوي، وأعراض مثل السعال والعطس أو تكسير في الجسم أو ارتفاع في درجة الحرارة».

عدد الحالات التي يحدث لها مضاعفات قليل جدا

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن عدد الحالات التي يحدث لها مضاعفات قليل جدا، ولكن هذا يستوجب أيضا ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقاية حتى لا تزداد عدد الحالات بشكل كبير في مصر، والمتحور الجديد يتميز أنه معدي والعدوى الخاصة به تصيب عدد أكبر من الأشخاص، مؤكدًا أن مصر تستطيع الوقاية من كورونا من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات والتطهير المستمر، كما أن الوقاية والاحتراز والحصول على اللقاح سبل تخطي موجة كورونا السادسة.