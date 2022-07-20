بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال

بدأت محكمة جنايات الجيزة، منذ قليل، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال داخل إحدى المزارع بمنطقة البدرشين.

تحقيقات النيابة تؤكد وجود خلافات أسرية

وتبين من خلال التحقيقات، أن ابنة المذيعة شيماء جمال، البالغة من العمر 11 عامًا، شهدت بوجود خلافات زوجية متكررة بين والدتها وزوجها؛ والسبب رغبة والدتها فى إشهار الزواج والإنجاب منه ورفضه ذلك.

وقالت الابنة، إن الخلافات بين والدتها وزوجها المتهم، وصلت إلى تعديها عليه بألفاظ نابية، وقبل الواقعة بفترة سمعت تهديد أمها «المجنى عليها» لزوجها المتهم، بأنها ستعلن عن زواجهما على «فيس بوك» وإخبار زوجته الأولى، كما أمهلته حتى أغسطس المقبل.

مقاطع مصورة تثبت واقعة القتل

وخلال التحقيقات، قال أحد الشهود، إن المتهم الأول زوج المجني عليها أخبره بأنه كان متزوجًا منها عرفيًا وأنها تحصلت على مقاطع مصورة لعلاقتهما الزوجية.

أضاف الشاهد، أنها داومت على تهديد زوجها لرغبتها في إعلان زواجهما، وأن المتهم الأول روى له أنه استأجر المزرعة محل الواقعة ليعرضها عليها من أجل شرائها لها لإنهاء إجراءات الطلاق.

3 ضربات تسببت في وفاة شيماء جمال

تابع الشاهد، أنه يوم الواقعة رافقته المجني عليها إلى المزرعة، ونشبت بينهما مشاجرة، فتعدى المتهم عليها بمقبض سلاح نارى بـ 3 ضربات، ثم أجهز عليها بالضغط على جيدها بيديه وباستخدام ايشارب حريمي حتى فارقت الحياة.

إحالة المتهمين إلى المحاكمة

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن تبين من خلال التحقيقات أن المتهم الأول زوج المجني عليها المدعو أيمن حجاج، قرر التخلص منها بعد تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي، معاونته في قتلها، ووافق الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.

استئجار مزرعة نائية لقتلها

كما تبين خلال التحقيقات في الواقعة، أن مرتكبي الجريمة قد عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحها ووضعا لذلك مخططا، فقاما باستئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.

كما أنهما اشتريا أدوات حفر للقبر، وأعدا قطعة قماشية ومادة حارقة لتشوية معالمها قبل دفنها، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها.