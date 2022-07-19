القصة الكاملة لمقتل شيماء جمال: تناقض في أقوال المتهم.. و360 ألف جنيه لشريكه

حفلت أوراق قضية مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها أيمن حجاج، بالتفاصيل التي لم تخرج للرأي العام سوى قبل ساعات من بدء محاكمة الزوج وشريكه بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.

وبينت أوراق القضية عدة مفاجآت منها أن المذيعة شيماء جمال طلبت 3 ملايين جنيه من زوجها نظير تخليها عن طلبها بإعلان زواجهما وألا تخبر زوجته الأولى به، ورفضها قبول مزرعة بالبدرشين كهدية بحسب رواية الزوج في التحقيقات.

خلود صديقة شيماء جمال تروي تفاصيل جديدة في أسباب الجريمة

وثقت تحقيقات النيابة علاقة شيماء جمال المضطربة مع زوجها من خلال رواية صديقتها «خلود» التي قالت إنها كانت تعلم أن «شيماء» على خلاف دائم مع زوجها بسبب عدم إشهار زواجها وأنها كانت ترغب في الإنجاب منه لكنه كان يقابل رغبتها بالرفض، وأنها كانت تعتدي عليه بألفاظ نابية بسبب رفضه إشهار زواجها وأن مدة وجوده مع المذيعة يوميا لم تتجاوز 3 ساعات يقضيها معها في غرفة النوم قبل أن يعود إلى زوجته الأولى.

ابنة شيماء جمال تتحدث عن علاقة والدتها بزوجها

وجاءت رواية «جنى» البالغة من العمر 11 سنة إبنة شيماء جمال في تحقيقات النيابة إنها سمعت والدتها وهي تتحدث بحدة مع زوجها، وأنها أخبرته أنها ستعلن زواجهما رسميًا على «فيسبوك» حال لم يعلنه هو، وأنها أمهلته حتى أغسطس المقبل وبعدها ستضطر للإعلان بنفسها على حسابها في «فس بوك» وتنشر وثيقة الزواج في المحكمة.

أقوال الزوج في تحقيقات النيابة تضمنت أن المزرعة التي اصطحب إليها شيماء جمال في أبو صير بالبدرشين اشتراها بغرض مصالحتها بها والاتفاق سويًا على الطلاق وتقديم تلك المزرعة لها كهدية نظير الاتفاق الودي على الانفصال، لكنها رفضت وظلت تصرخ وتحاول الاعتداء عليه بسكين وقت وجودهما في استراحة المزرعة، وأنه قتلها بسبب الانفعال اللحظي ضد تصرفاتها وأن شريكه في الجريمة قال له «الست دي هتودينا في داهية»، وأن الشريك حصل على 360 ألف جنيه نظير مشاركته في جريمة القتل.

تناقض أقوال زوج شيماء جمال

تحقيقات النيابة كشفت تناقض أقوال الزوج إذ بينت أن مزرعة أبو صير التي دُفنت فيها شيماء جمال كانت مستأجرة، وأن المتهمين أعدا خطة الجريمة بشكل مسبق للانتقام من المجني عليها وإزهاق روحها بسبب مساومة الزوج على 3 ملايين جنيه حتى لا تبلغ جهة عمله وزوجته الأولى بزواجها منه.