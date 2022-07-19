رئيس جامعة الأزهر يكرم الفائزين في مسابقة الترجمة للشباب

كرم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، الفريق الفائز في مسابقة الترجمة لشباب الجامعات المصرية، التي نظمتها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، التي تمثل أول مسابقة من نوعها، التي أقيمت تحت شعار (ترجم وأبدع)، ونظمها المركز القومي للترجمة، في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على تكريم المتميزين من أبناء الجامعة بمختلف الكليات.

فوز فريق من شباب الباحثين

وأسفرت عن فوز فريق من شباب الباحثين بقسم اللغة الأوردية بكليتي: اللغات والترجمة للبنين والدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بجائزة الترجمة لشباب الباحثين بالجامعات المصرية، عن ترجمة رواية بعنوان: «القرية» تأليف الكاتب انتظار حسين.

وقدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى كليتي اللغات والترجمة برئاسة الدكتور محمد غازي، عميد الكلية، والدكتورة تحية أبو شعيشع، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بفوز الفريق بالجائزة، الذي ضم كلا من الدكتور عثمان عبد الناصر عثمان، المدرس المساعد بقسم اللغة الأوردية، والدكتور محمد محمدي الشحات، المدرس المساعد بقسم اللغة الأوردية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتورة هاجر قدري محمد، المعيدة بقسم اللغة الأوردية بكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، وأشرف على الفريق الدكتور أحمد محمد عبد الرحمن، رئيس قسم اللغة الأوردية بجامعة الأزهر سابقا، والمستشار الثقافي بالسفارة المصرية بنيودلهي بالهند.

تفقد معمل اللغات بالكلية

كما اصطحب الدكتور محمد غازي عميد الكلية، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، لتفقد معمل اللغات بالكلية، ودراسة إمكانية استثماره في الاختبارات الإلكترونية، إضافة إلى تفقد مدرج الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، جاء ذلك بحضور العديد من عمداء ووكلاء الكليات، إضافة إلى رؤساء الأقسام.