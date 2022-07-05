رابط التقديم لوظائف جامعة الأزهر وأبرز الأوراق المطلوبة لـ384 فرصة عمل

بدأت جامعة الأزهر منذ أمس تلقي طلبات التعيين لشغل عدد 384 وظيفة بها، إذ أعلنت الجامعة عن حاجتها لتوظيف معيدين من خريجي جامعة الأزهر بقطاع الكليات الشرعية.

وبدأ التقديم أمس ويستمر حتى 25 يوليو الجاري، من خلال تحميل الأوراق المطلوبة عبر بوابة الوظائف الحكومية، لذا نستعرض فيما يلي رابط التقديم وأبرز الشروط لـ وظائف جامعة الأزهر، وفقا لما ذكرته الجامعة في بيان لها.

رابط التقديم لوظائف جامعة الأزهر

يمكن التسجيل والتقديم لوظائف جامعة الأزهر من خلال الضغط على هذا الرابط.

الأوراق المطلوبة لوظائف معيدين الأزهر

وفيما يلي كيفية التقديم وأبرز الأوراق المطلوبة لشغل وظائف جامعة الأزهر.

كما يمكن يتم تقدم المطالبات بالتوظيف شخصيا أو بتوكيل رسمي- باسم عميد الكلية في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ النشر، مرفقا بها المستندات الآتية:

1- صورة الشهادات العلمية والأصل للإطلاع.

2- صورة شهاده الإجازة العالية «الليسانس» موضحا بها التقدير العام والمجموع الكلي وسنة التخرج والأصل.

3- صورة من شهادتي الإعدادية والثانوية الأزهرية الحاصل عليهما المتقدم والأصل للإطلاع.

4- الموقف من الدراسات العليا تفصيليا وواضحا من الجهة المقيد بها المتقدم.

5- التقدم بشهادة حسن سير وسلوك من جهة عمله إذا كان يعمل أو من جهة تخرجه.

6- تقديم صوره بيان بتقديرات سنوات الدراسة بالدرجات والتفسير الكلى والأصل للقطاع.

7- صورة شهاده الميلاد.

8- صورة الموقف من التجنيد.

9- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية

10- عدد 6 صور شخصية حديثة

11- صحيفة الحالة الجنائية.

يراعی تسليم أصول المستندات عند التعيين.

شروط التقديم في وظائف الأزهر

1- أن يكون المتقد من خريجي الكلية ذاتها من دفعة 2014 عدا الكليات حديثة الإنشاء فيكون التقدم من خريجي الكلية من أول دفعتين فقط.

2- أن يكون المتقدم لوظيفة مدرس مساعد من خريجي جامعة الأزهر.

شروط القبول للحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه:

1- ألا يكون قد سبق فصله من الدراسات العليا وأن يكون الماجستير أو الدكتوراه في التخصص الذي يتم التعبين فيه من جامعة الأزهر.

2- ألا يزيد السن عن 35 عاما عند التقديم لها.

3- أن يكون حاصلا على الشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهريتين وعلى الإجازة العالية «الليسانس» من جامعة الأزهر.