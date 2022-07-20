«الغرف التجارية»: أسعار البيض ليس لها مبرر ولا تمت للواقع بصلة

أكدت شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك انخفاضا في أسعار الأعلاف ولم ترصد الشعبة أي أمراض وبائية تهدد إنتاجية البيض والدواجن في مصر في الوقت الحالي، وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار البيض في السوق المحلية ليس له أي مبرر على الإطلاق.

سوق الدواجن المصرية في الوقت الحالي تتمتع بهدوء واستقرار

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن سوق الدواجن المصرية في الوقت الحالي تتمتع بهدوء واستقرار وليس هناك أي مبرر يدفع التجار إلى رفع أسعار البيض إلى مستويات قياسية في الوقت الحالي.

وأكد «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شعبة الدواجن لم تتلق أي شكاوى من أصحاب المزارع أو تجار الدواجن في مصر بوجود أي أوبئة أو فيروسات أصابت مزارع الدواجن وهو تكلفة إضافية يمكن إضافتها على سعر البيع النهائي قائلا «لكن هذا لم يحدث».

انخفاض في أسعار الأعلاف حاليا

وأضاف «السيد» أن هناك انخفاضا في أسعار الأعلاف في الوقت الحالي نتيجة بداية عودة العمل بالمزارع بعد إجازة طويلة بسبب عيد الأضحى الماضي موضحاً أنه وفقاً لما سبق لا يوجد أي مبرر لارتفاع أسعار كرتونة أو طبق البيض لأكثر من 52 جنيها للطبق الواحد والأسعار الحالية لا تمت للواقع بصلة.

وأشار رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية إلى أن تجار وأصحاب مزارع الدواجن قدروا سعر كرتونة البيع بنحو 52 جنيها وقد تصل إلى نحو 55 جنيها، لافتاً إلى أن وصول سعر كرتونة البيض في بعض المناطق إلى نحو 80 جنيها شيء غير مبرر على الإطلاق.

وأكد «السيد» أن وزارة الزراعة بدأت منذ بداية الأسبوع الحالي بشراء البيض من مزارع الدواجن وطرحه بالأسواق مدعوما بأسعار تتراوح تبدأ من 65 جنيها ولا تزيد عن الـ 67 جنيها للمساهمة في حل الأزمة.

وشهدت الفترة الحالة تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تشير إلى ارتفاع أسعار كرتونة البيض في بعض المناطق إلى أكثر من 75 جنيها و80 جنيها في مناطق أخرى.