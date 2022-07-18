«شعبة الدواجن»: انخفاض أسعار الفراخ بسبب كثرة لحوم الأضاحي

تتغير أسعار الدواجن بشكل يومي، وهو ما يجعل الكثير من المواطنين يتابعونها باعتبارها أحد أهم عناصر الغذاء في أغلب المنازل المصرية، إذ تعد أحد أهم عناصر البروتين على مائدة الطعام التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين لانخفاض سعرها مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الدواجن منخفضة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة، خاصة أن الفترة الحالية تشهد زيادة الإقبال على اللحوم الحمراء.

سعر كيلو الدواجن البيضاء 35 جنيهًا

وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر الكيلو من الدواجن في الوقت الحالي يبلغ 30 جنيهًا في المزارع للدواجن البيضاء، لتصل إلى المواطن والمستهلك في المحلات بسعر 35 جنيهًا للكيلو، موضحًا أن هذا السعر منخفض بشكل كبير مقارنة بالسعر السابق الذي وصل إلى 45 جنيهًا.

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن انخفاض الأسعار بشكل كبير قد يمثل عبئًا على المربيين لزيادة التكاليف عليهم نظرًا لاستيراد عدد من كميات الأعلاف الخاصة بالدواجن.

وأوضح «السيد» أن أسعار الدواجن البلدي وصلت إلى 45 جنيهًا للكيلو، إذ تعد الدواجن البلدي أعلى سعرًا وأقل حجمًا من الدواجن البيضاء، ولكنها تحتوي على الكثير من البروتين والمواد الغذائية.

انخفاض أسعار الدواجن بسبب قلة الطلب

ولفت إلى أن انخفاض أسعار الدواجن جاء نتيجة قلة الطلب على الدواجن بسبب عيد الأضحى المبارك، حيث تتوافر اللحوم الحمراء عند الكثير من الأشخاص الذين ذبحوا الأضاحي أو تم توزيعها عليهم، لذلك انخفض الطلب على الدواجن، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض الأسعار المحلية، إذ إن هناك علاقة بين الطلب والسعر فكلما ارتفع الطلب ازداد السعر لنقص المعروض والعكس.